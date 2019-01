Para el Gobierno, la compra de dólares no provoca inflación

La política monetaria implementada desde octubre del año pasado busca, a través de secar la plaza de pesos, reducir la inflación. En ese sentido, hay una meta de expansión de base monetaria. No obstante, en enero las compras de dólares que hizo el Banco Central durante enero, por u$s 510 millones hasta ayer, llevaron a inyectar algunos pesos más: concretamente fueron por $ 19.021 millones.

El monto está por debajo de los límites autoimpuestos por la autoridad monetaria. Pero cuando comenzó a verse la dificultad de que el dólar subiera, comenzó la discusión entre economistas sobre si las compras de dólares eran inflacionarias o no.

Desde el punto de vista del Gobierno, no lo es, de acuerdo a una fuente del Banco Central. "Diría que no en el contexto argentino, que evitan sobresaltos que eventualmente arriesgan perder logros obtenidos en la inflación- Preferimos ir despacio pero afirmando el paso", detalló.

Sobre la discusión entre economistas marcó que lo que falta es que, en todas las decisiones, hay costos. "El tema es elegir lo que se cree es menos costoso para la economía y la sociedad. Si el BCRA no interviniera en el mercado cambiario, el peso se apreciaría mas", sentó posición la fuente.

"Al ser un precio importante en la economía, esto debiera ayudar a bajar la inflación más rápido. Sin embargo, en la Argentina existe una enorme inercia que hace que ese camino conlleve una apreciación real del peso muy marcada. Es lo que muchísimas veces en el pasado impidió que funcionara ese mecanismo y, lo peor, que se confirmara a posteriori que la apreciación era solo temporaria, generando una nueva fuente de inflación por la corrección posterior del tipo de cambio", describió.

"Lo que elegimos es que el tipo de cambio reconozca la inercia inflacionaria para evitar fuerte apreciaciones reales y fuerte impacto negativo sobre la economía y muy probablemente fuente de inestabilidad posterior", marcó la fuente del Banco Central.

Para Guido Lorenzo, de LCG, la compra de dólares le da mayor consistencia al programa. "Ex ante los contratos se estaban negociando a un promedio de 35%, eso es incompatible con la política de ser tan rígidos con la política monetaria. El resultado podría haber sido mayor inflación con menos actividad", señaló. "Si esto se traduce en un incremento sistemático de la base podría afectar a las expectativas, pero estamos lejos de ese escenario, en ese caso quizás sería mejor dejar apreciar la moneda", agregó.

La discusión arrancó en Twitter, entre otros, entre Daniel Artana (FIEL), Carlos Rodríguez y Federico Furiase en la vereda de los que dicen que no provoca inflación. En la de en frente están Andrés Neumeyer (ex BCRA) y Alejandro Rodríguez, del CEMA.

Consultado al respecto, Alejandro Rodríguez recordó que cuando Martín Redrado estuvo en el Central se pasó por una situación similar, aunque las compras de divisas fueron por montos superiores. "Tarde o temprano, la variable real termina ajustando. De todos modos hay que decir que hoy las operaciones que están haciendo son poco dinero", diferenció.

Para Furiase, "mientras el dólar duerma la siesta en el piso de la zona de no intervención y el crédito siga enfriado, la emisión por compra de dólares debajo del piso no es inflacionaria, juega la demanda de dinero". Y hasta sostuvo que es el "mejor de los mundos" para el balance del BCRA. ¿Las razones? Se compran dólares debajo del piso de la zona de no intervención, se recompone reservas netas y se expande base monetaria por Leliqs bajando la tasa.