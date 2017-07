Para el G20, a la Argentina le faltarán u$s 360.000 millones en infraestructura

Uno de los grupos desarrollados por el G20 a partir de 2014, el Global Infraestructure Hub (GI Hub) presentó ayer un informe en el que estima que Argentina necesitará aumentar un 154% (o triplicar) sus niveles de inversión en infraestructura para poder cubrir las necesidades proyectadas.

El CEO de GI Hub, Chris Heathcote, habló en exclusiva con El Cronista y consideró que el país requerirá u$s 810.000 millones hasta 2040, pero le será difícil acceder a unos u$s 360.000 millones.

Es decir, el Estado y los privados aportarían juntos unos u$s 450.000 millones en los próximos 23 años, el 55,5% de lo necesario para revertir el déficit en rutas, transporte, trenes, comunicaciones y energía, entre otros.

El inglés Chris Heathcote es CEO de GI Hub desde 2015, trabajó tanto en el sector público como privado y participó en proyectos de infraestructura en Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, China, Australia, Costa de Marfil y otros países de Europa. Además, asesoró al gobierno de Brasil en el proyecto de Participación Público-Privada (PPP), y ayudó en planes para mejorar las rutas en Israel y Sudáfrica.

"Argentina es uno de los países que más se ha quedado atrás en los últimos años en estas áreas y está por debajo del promedio de América latina en calidad de infraestructura", agregó Heathcote. En ese sentido, sobre un puntaje de 1 a 7, Argentina tiene 3,7, por detrás de Chile (4,7); México (4,3); Brasil (4,0), al mismo nivel que Colombia y apenas por encima de Perú (3,6).

El informe GI Outlook, que difundió GI Hub plantea que "el costo de inversión en infraestructura necesario para reducir la brecha y lograr un crecimiento económico global" puede alcanzar los u$s 97 billones para 2040 y, de ellos, u$s 18 billones (casi 19%) no podrán ser financiados. Comparativamente, Argentina se posiciona así como un país en el que faltará mucho más acceso a los créditos que en el resto del mundo.

En diálogo con este diario, Heathcote valoró el régimen de PPP (Ley 27.328), que permite desde este año al Estado y los privados mejorar las condiciones del trabajo en conjunto en grandes obras.

"Forman parte de la solución, pero no es suficiente y no libera al sector público de su papel", advirtió. De hecho, recomendó vender los activos públicos "subutilizados" u ociosos para obtener fondos y concentrarse en los proyectos de infraestructura, "como hizo Australia" o intenta el Gobierno porteño.

De cara a las próximas elecciones locales, el CEO de Gi Hub, si bien se mostró muy crítico con el gobierno anterior, afirmó que si Cristina Fernández pelea en 2019 por la Presidencia, y gana, los inversores le podrían dar "otra oportunidad" si da "un mensaje claro de aliento al sector privado".

"La gestión anterior no manejó bien los recursos en los últimos 10 años y tiene reputación negativa. Pero si expresa y demuestra que quiere trabajar junto a los privados, se puede hacer el intento", aseguró Heathcote.

¿Cuánto de inversión se necesita en cada sector para mejorar la infraestructura?, preguntó El Cronista

Argentina está bien en puertos, aeropuertos y acceso al agua potable, pero éste es el momento óptimo para pensar a largo plazo, un plan que sea duradero. Hay un déficit hasta 2040 de u$s 40.000 millones en energía (principalmente en electricidad) y de u$s 300.000 millones en caminos.

¿Y qué señales faltan?

Hay mas oportunidades de negocios en Argentina. Si los inversores se dan cuenta de que el Estado tiene un plan serio, pueden venir hasta u$s 150.000 millones que están dando vuelta por el mundo, a la espera de un lugar donde colocarlos y que les dé rentabilidad.

El informe plantea que China afrontará una demanda de inversión de u$s 28 billones, casi el 30% del total mundial, y es un país que financia proyectos en todo el mundo. ¿Se le puede complicar a Argentina acceder a los fondos chinos en los próximos años, frente a esas necesidades y un contexto con tasas más altas?

No. Siempre que ellos tengan perspectivas de ganancia, van a estar. Pero se debe armar un programa de proyectos y no se los puede esperar. Hay que empezar de inmediato.

El informe de GI Hub, por otro lado, pronostica que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crecerá un 21% hasta 2040 y la inversión en infraestructura deberá aumentar un 80%, para estar a la altura.