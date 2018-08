Para el CEO del banco HSBC, “el dólar a $ 40 no es el de equilibrio”

El CEO del banco HSBC, Gabriel Martino, aseguró hoy que el precio del dólar “debería estar bastante más abajo” de los $ 40, ya que ese valor, dijo, “no es de equilibrio”.



“Si vamos a una perspectiva matemática, con un dólar en $ 40 se pueden pagar con las reservas todas las Lebac y el 60% de todos los depósitos. Muy pocas veces en la Argentina el dólar estuvo en un valor tan alto, aunque yo creo que no debería estar en este precio, porque pasó de $ 29 a $ 40 sin volumen de operaciones. No había vendedores. No es un dólar equilibrio, debería estar bastante más abajo”, evaluó el empresario.



En declaraciones a radio La Red, Martino descartó que la Argentina pueda volver a caer en default y consideró que en la economía hay “condiciones positivas”.

“Cuando uno analiza la Argentina desde una perspectiva económica y analiza los pilares que causaron las última crisis, hay condiciones positivas”, enfatizó el banquero.

Además, resaltó: “las provincias tienen superávit fiscal, los bancos están capitalizados y sanos, el Gobierno trabaja para llegar al déficit cero cuanto antes y el problema de liquidez está resuelto por el acuerdo con el FMI”. Según Martino, “en este momento los de afuera están ayudando, el problema es más político interno, pero en eso no me meto”.