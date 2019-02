Para el BID, la región sufrirá consecuencias de la crisis argentina

La Argentina, Brasil y Venezuela son, para uno de los principales investigadores del Banco Interamericano Mundial (BID), los tres países que por su mal desempeño llevará a que la región crezca a un ritmo de apenas el 1,2% en 2019 y será, así, la de menor expansión a nivel mundial.

"Desafortunadamente, este año el crecimiento (de América Latina y el Caribe) será el más lento en comparación con todas las regiones principales, pues se pronostica que apenas alcanzará el 1,2%, cifra inferior al 1,6% previsto en julio pasado", indicó Andrew Powell, consultor principal del Departamento de Investigación del BID, en el sitio web Foco Económico.

Según el experto, esta caída se debe en gran parte al debilitamiento del crecimiento en la Argentina, que experimentará una recesión significativa del 1,7% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; y en Brasil, con un crecimiento positivo más lento. Se suma además el efecto negativo en la región que arrastrará la crisis económica de Venezuela.

La explicación que dio Powell a este fenómeno tiene su origen en que se puede observar un aumento en la dispersión de ingreso dentro de los diferentes países del continente.

Por un lado, este año habrá países cuyo ingreso por habitante medido en dólares corrientes exceda los u$s 16.000, como es el caso de Chile, Panamá y Uruguay. En el extremo contrario se encuentran la Argentina y Brasil cuyo PBI per cápita, según los cálculos del organismo internacional, no superará los u$s 10.000 en el primer caso y los u$s 9000 en el segundo.

Aunque destaca, con vista hacia adelante, "se prevé que para 2023 dicho ingreso exceda los u$s 10.800 en ambos países".

La brecha entre América latina y las demás regiones se ampliará este año. De cumplirse las estimaciones, la región estará muy por debajo del crecimiento mundial de 3,7%, mientras que también se le escaparán regiones como Asia Emergente, con un pronóstico de 6,3%; África Subsahariana, con un 3,8%; y con un ritmo menor de 2,0%, Europa Oriental (también denominado "emergente).

Hilando fino en el análisis numérico, Powell asegura que quitando a Venezuela de la ecuación, la región crecería un 2,4% pese a la baja de la Argentina y Brasil. "Es que a finales de 2018, el PBI per cápita de Venezuela habrá disminuido más de un 70%, cayendo desde su punto máximo de u$s$11.500 en 2011 hasta apenas US$3.300", aclaró el economista.

No obstante, existen otras proyecciones más alentadoras con respecto al crecimiento de la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cifra estará en alrededor del 1,8% para 2019, que significará un avance de medio punto porcentual respecto al resultado obtenido en 2018.

Para este cálculo, la CEPAL tomó en cuenta una recuperación de 2,1% en Brasil, una caída de 1,8% para Argentina, una expansión magra de 2,3% de México y una caída de 15% de Venezuela.

Las proyecciones coinciden entonces que la región tendrá un desempeño pobre en 2019 en un mundo que, salvo por la situación de los países asiáticos, desacelera.