Para dejar atrás la interna, Alberto Fernández apura su plan pospandemia

Las tropas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sellaron la paz. Después de las disidencias que emergieron a la superficie del Frente de Todos, con un tuit de recomendación literaria dominguera que fue leído como un mensaje de la vicepresidenta al Presidente, el primer reproche público, tanto desde el Senado como de la Casa Rosada, centros del poder de ambos, buscan dar por zanjado el momento con un objetivo en común: hay que impulsar la "agenda real".

Es un temario que pretende estar más en sintonía con la gestión "que le importa a la gente"; en contraposición a la "agenda mediática", la que (reprochan) busca explotar cortocircuitos entre los socios del todismo. "Más 'Sinfonía de un Sentimiento' y menos 'House of Cards'", resumen cerca de ambos Kirchner, madre y Máximo. Ya no se habla de "fuego amigo" ni mucho menos de "interna".

En la misma línea, el Presidente insiste con presentar su plan "del día después", para revitalizar su Gobierno con una administración que sólo pudo pensar en la mitad del tiempo en la pandemia. Ayer, en la entrevista con la TV Pública, adelantó que lo presentará en "los próximos días", siempre considerando los tiempos albertistas. Originalmente, el mandatario preparó un discurso para anunciarlo el 25 de mayo, idea que terminó desechando por el ingreso del Covid-19 a barrios vulnerables.

Esta vez, reveló algunos pequeños spoilers: Fernández afirmó que el paquete para la recuperación contendrá "resoluciones, decretos y leyes". ¿De qué se trata? "El horizonte que le propongo a los argentinos", metaforizó. Como le había dicho al Financial Times, ayer el Jefe de Estado se explayó con su negativa a hablar de planes económicos. "Porque todos naufragaron, el de (Alfonso) Prat-Gay, el de (Nicolás) Dujovne. Quiero fijarme objetivos". Y los enumeró: producir, generar empleo y "sacar a la gente de la pobreza". "Esa es la idea de desarrollo que tengo en mi cabeza, ese es mi plan", completó.

El sábado, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero estuvo todo el día en la Quinta de Olivos. "En la etapa de recuperación habrá un plan de salida, un mini-Marshall", apenas deslizan en la Rosada. Y remacan que el paquete de medidas aún no está definido, si bien una IFE universal es lo que más suena, y que el Presidente lo tiene guardado "bajo siete llaves".

Su presentación sería, en paralelo, una revitalización del gabinete albertista que, luego de un 1M con proyectos para el resto de año, se tuvo que acomodar a los ritmos del coronavirus. Las quejas por lo bajo al elenco ministerial desde la militancia cristinista, algunas adjudicadas a la propia ex Presidenta, no son nuevas. El único que las exteriorizó, como siempre, fue Aníbal Fernández: hace un mes les reclamó: ""El Gobierno no comunica, hace prensa. Y la hace el Presidente. Nadie sale". Desde entonces el coro oficial se amplió un poco.

Es una opinión, sostienen en Balcarce 50, repetida al interior del comando ministerial. "Somos los primeros en hacer autocrítica", juran en un despacho. Igual también se autodefienden. "Nos dedicamos más a gestionar. Por eso no hubo estallidos sociales ni desabastecimiento ni cortes de ruta. Implementamos con éxito programas con volumen en poco tiempo, como el IFE y los ATP".