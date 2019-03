Para cubrir necesidades de caja, el Tesoro pasará a pesos u$s 9600 M

Finalmente, el dato esperado por el mercado se conoció: el Tesoro va a vender desde abril u$s 9600 millones, divisas que principalmente se originaron en el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Lo hará para ir cubriendo necesidades de caja en los próximo meses. Así lo confirmó ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, antes de emprender su regreso desde Washington, y luego de reunirse el miércoles con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde.

En las últimas semanas crecieron los rumores de cuántos dólares tendría Hacienda para pasar a pesos. Si bien el foco está puesto más en cubrir las necesidades fiscales de los próximos meses, como pagar salarios y jubilaciones, en el mercado, con un dólar volátil, se esperaba ansiosamente este número por el impacto en el dólar.

Se estimaba que el total podía estar entre u$s 6000 millones y u$s 11.000 millones, espectro que quedó definido en los u$s 9600 millones, informó ayer Dujovne a un grupo de corresponsales en Washington. Otro detalle que dio es que será en subastas diarias de u$s 60 millones, similar al esquema que se orquestó el año pasado, luego del primer desembolso del FMI por el que Argentina recibió u$s 15.000 millones.

De ese total, u$s 7500 millones fueron a las arcas del Banco Central y, la otra mitad, al Tesoro. Desde Hacienda fueron pasando a pesos esos dólares, mediante subastas que organizaba la entidad monetaria. En total fueron u$s 3400 millones los dólares que se pasaron a pesos el año pasado.

Ante una consulta de El Cronista, ayer fuentes de Hacienda confirmaron que las subastas nuevamente las organizará el Banco Central y que aún no está definido desde qué día comenzarán estas licitaciones.

El mercado ayer reaccionó de manera positiva: el dólar retrocedió hasta 54 centavos que se sumaron a los 30 que perdió el miércoles, a una semana de que el billete saltó a los $ 43 y encendió otra vez el alerta. Finalmente el mayorista cayó 43 centavos hasta los $ 40,77.

En diálogo con los corresponsales en Washington de La Nación, Infobae y Clarín, Dujovne aseguró ayer que "Argentina hoy tiene un nivel de liquidez como nunca tuvo en los últimos años". En ese sentido, dijo que el año pasado cerró con casi u$s 12.000 millones en caja. "Cuando terminemos el primer trimestre vamos a seguir manteniendo ese nivel de liquidez", afirmó.

Describió que hasta fin de año se necesitan más pesos en base a las fuentes que tienen, por lo que se deben convertir los dólares. En concreto, con un dólar de $ 40, el anuncio de pasar los u$s 9600 millones equivalen a unos $ 384.000 millones.

Cuando fue consultado Dujovne de dónde surgían los dólares, respondió que de diversas fuentes. "Estamos con un nivel de recaudación de nuestro programa de Letes en dólares y por otro lado tenemos el desembolso del Fondo, pero además muchas de las licitaciones de activos en pesos que lleva adelante el Tesoro parte de la suscripción se realiza en moneda extranjera", detalló.

Acerca de el pase a pesos detalló que se van a hacer "licitaciones donde se van a vender los dólares al tipo de cambio vigente; en una operación transparente, y el objetivo de esto es hacernos de pesos, no hacer política cambiaria".

De hecho, dentro del stand-by pactado con el FMI se acordó que el Banco Central no puede intervenir cuando el dólar está dentro de la zona de no intervención. Pero estas ventas del Tesoro van por fuera de ese esquema ya que no persiguen un objetivo de tipo de cambio. "Cuando hay una operación cambiaria, hay una influencia sobre el mercado cambiario pero el objetivo de la operación no es alterar el tipo de cambio. El objetivo es convertir dólares a pesos", buscó diferenciar Dujovne.

Eludió dar definiciones sobre el impacto en el dólar del proceso de venta que empezarán en abril. "Nosotros necesitamos convertir dólares a pesos porque tenemos un exceso de dólares y tenemos un programa en pesos", reiteró.

Desde Hacienda, enfatizaron que mayores detalles sobre las licitaciones se conocerán con el staff report elaborado por la misión encabezada por Roberto Cardarelli y que se difundirá antes de que termine marzo, una vez que el Board del FMI apruebe la tercera revisión y se active el desembolso por u$s 10.800 millones.

El miércoles Dujovne se reunió con Lagarde en las oficinas del FMI en Washington. Tras el encuentro, que duró 45 minutos, la directora del organismo salió a respaldar el "programa de reformas" del Gobierno de Mauricio Macri.