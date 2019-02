Para candidato del Gobierno en Chubut, "ir a una interna con Macri es posible"

Desde que Mario Das Neves se impuso en 2003, el peronismo se convirtió en hegemónico en Chubut. Y revirtió lo que había sucedido desde el retorno de la democracia, ya que durante 16 de los 20 años había gobernado el radicalismo.

El diputado nacional Gustavo Menna buscará volver a dar vuelta la tendencia. Cimienta sus ilusiones en lo sucedido en 2017: con un peronismo dividido entre la facción tradicional y la provincial, quedó segundo a un punto del vencedor, Mariano Arcioni, quien asumió a los pocos días la gobernación tras la muerte de Das Neves.

De visita por Buenos Aires, dialogó con El Cronista y dijo que espera un escenario similar, con tres fuerzas en pugna. Cambiemos, con su candidatura; Chubut Somos Todos, con la de Arcioni; y el PJ, que irá a las PASO con tres candidatos. Las internas serán el 7 de abril y las generales el 9 de junio.

¿Cómo está hoy Chubut?

La situación de Chubut es complicada en lo financiero. La deuda financiera es de $40.000 millones, y tiene un presupuesto de $60.000 millones. Además, tuvieron el ciclo de ingresos más alto de la historia. En la década del 90, el promedio de ingresos anuales por regalías hidrocarburíferas era US$ 130 millones. Desde 2004, el promedio anual es de US$ 500 millones.

A nivel electoral, ¿imagina un escenario parecido al de hace dos años, con tres fuerzas competitivas?

Entre 2003 y 2017 hubo un esquema hegemónico. Hasta pudieron desdoblarse en dos partidos y generar una Legislatura que llegó a tener 24 diputados de origen justicialista sobre un total de 27. En 2017 se quebró esa hegemonía: hubo una elección de tercios, en donde nosotros salimos segundos muy cerca de quien ganó, el actual gobernador. De esta forma, después de 10 años volvió a haber una representación en la Cámara de Diputados de un origen no justicialista.

¿Por qué piensan que pueden ganar?

La gente percibe que ese modelo que gobernó los últimos 16 años está agotado, que no hay respuestas a las necesidades más urgentes. No hay inversión en infraestructura, los servicios públicos están colapsados. Durante todo 2018 hubo problemas para pagar los sueldos y todo está condicionado por este alto grado de endeudamiento. Entonces la gente busca un cambio. Está la expectativa puesta en volver a hablar de producción y de tener una economía que sea capaz de diversificarse, que no dependa solo de la actividad hidrocarburífera.

Gustavo Menna, en las oficinas del PRO en la ciudad de Buenos Aires

¿Cómo influye la discusión nacional? ¿Cómo está la imagen de Macri después de un 2018 duro en lo económico?

Es inevitable que existen reclamos y malestar por una situación macroeconómica que nadie puede negar que no es buena, con inflación alta y con pérdida de poder adquisitivo del salario. Eso es así. Pero también hay una percepción clara de que los problemas locales son también por malos gobiernos que no supieron aprovechar oportunidades para una provincia que, pese a todas las dificultades, es la cuarta exportadora del país, tiene amplias posibilidades en materia de turismo, pesca e hidrocarburos.

Desde el gobierno nacional algunos se ilusionan con que la economía dé alguna señal positiva antes de las elecciones. Pero ustedes votan antes, ¿cómo cree que estará la situación?

Sabemos que la situación macroeconómica es compleja, pero estamos convencidos de que el país va a seguir adelante. Está generando las condiciones para volver a tener ese sentido de mediano y largo plazo. La única forma es abrirse al mundo, generar mercados y exportación. La situación es compleja, pero la gente apuesta a salir hacia adelante sin volver a las recetas del pasado.

La UCR parece haber ganado más peso por su presencia en las provincias. En Chubut la fórmula estará integrada por dos radicales. ¿Qué evaluación hace de esta situación?

Cada distrito es un mundo. En el caso de Chubut lo hemos podido resolver muy bien, con mucho diálogo. En otras provincias hubo que llegar más al límite del cierre de listas para generar consensos y en otras habrá más de una lista en las primarias. Creemos que la diversidad potencia. Por eso somos una coalición, si no seríamos un solo partido. Diferencias hay y son innegables, pero coincidimos en lo esencial, que es sostener la institucionalidad y los principios democráticos y republicanos, y generar un desarrollo para el país sobre la base de la inversión privada.

¿Qué evaluación hace de la UCR dentro de Cambiemos?

El hecho de que en tantas provincias haya radicales que encabecen las listas, tener la presidencia del interbloque en Diputados y gobernar tantos municipios en todo el país habla de una muy buena participación. ¿Puede ser más? Por supuesto. En definitiva, es un debate que vigoriza y aporta. No está planteado en términos de lamento, queja ni ruptura, sino de fortalecer una coalición. Y de evitar que perdamos algo tan esencial como el equilibrio, la alternancia, el control y no llegar a situaciones hegemónicas que le hacen mal al país.

¿Qué opina de la posibilidad de ir a una interna a nivel nacional, contra Macri?

Es una posibilidad. El sistema de primarias está pensado para que se diriman las eventuales pretensiones de ocupar una candidatura con participación popular abierta. No es para impresionarse, desde el momento en que hay una ley que lo habilita es una posibilidad. Que en 2015 se utilizó: Cambiemos tuvo tres precandidatos y eso permitió llegar, como dice Ernesto Sanz, a ese número mágico del 30%. Eso permitió aprovechar las diferencias para después llegar a las generales con una masa crítica que no solo nos hizo competitivos, sino que nos permitió además ganar la elección.

En este sentido, ¿qué opina de la figura de Martín Lousteau como eventual competidor de Macri?

Tenemos muchísimo respeto y afecto. Somos colegas en la Cámara. Me parece que es una persona que tiene para aportar muchísimo a Cambiemos. Es una referencia inevitable, para nosotros es muy importante.