Para analistas, con Caputo solo no alcanza: debe haber "un cambio estructural"

Los recientes cambios en el Banco Central dieron señales de reacción por parte del Gobierno ante la creciente inestabilidad económica. Sin embargo, para los analistas consultados por El Cronista si no hay “un cambio estructural” de fondo, el nombramiento de Luis Caputo al frente de la entidad monetaria solo servirá de “corto plazo”, para relajar al dólar y contentar a la Bolsa porteña.

Tras la reciente renuncia de Federico Sturzenegger al frente del Central, está mañana el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne aseguró en conferencia de prensa que "a pesar del cambio de nombres, el programa económico sigue siendo el mismo". Explicó cuáles serán los pasos a seguir y destacó que "el tipo de cambio flotante es la mejor vacuna". Sin embargo, para los analistas del mercado no agregó nada nuevo y fue más bien una conferencia institucional. Advirtieron mantener máxima cautela.

“Lo más importante es que (Dujovne) ratificó el programa fiscal y monetario acordado con el Fondo”, opinó el Director de Estudio EcoGo, Federico Furiase. En tanto, consideró que “puede dar algo de aire transitorio el cambio de cabezas del BCRA, pero detrás de la corrida hay un problema estructural de déficit externo y alta concentración de Lebacs, con un mercado que no tiene garantías en torno a la viabilidad política para acelerar la convergencia fiscal acordada en el programa con el fondo”, remarcó.

Para Furiase, es fundamental que ahora salga a hablar “cuanto antes el nuevo presidente para que el mercado vaya entendiendo el nuevo lenguaje y será clave el equipo de directores y asesores que lo acompañen dado que el mercado sabe que no es un especializado en política monetaria más allá de su gran experiencia y conocimiento de las finanzas”.

Por otro lado, al opinar sobre Gustavo Cañoreno el nuevo vicepresidente del Central, en reemplazo de Lucas Llach, dijo que “será un buen complemento con la experiencia de Caputo en los mercados, porque es experto en política monetaria”.

Para Nery Persichini, gerente de Inversiones en GMA Capital, “es probable que este movimiento, así como la unificación de los ministerios de Finanzas y Hacienda, haya sido parte del acuerdo con el FMI. En cuanto a la elección de Caputo, parece ser el referente que el mercado estaba pidiendo para dar certidumbre en el plano cambiario”.

“La jugada puede contribuir a aplacar la desconfianza del mercado, especialmente por el buen track récord que tiene Caputo en materia de timing y conocimiento de la plaza financiera. Estos atributos parecen ser adecuados en el nuevo esquema de flotación cambiaria”, apuntó.

Persichini no cree que “se recupere pronto la confianza perdida. El mercado está en modo ‘ver para creer‘, así que hasta que no se vean mejoras palpables en reducción del déficit y control de la inflación, Argentina no va a reducir rápidamente su riesgo país”.

“El mercado debería, por lo menos, estabilizarse porque la mesa de dinero del BCRA se manejaría con mayor habilidad que en las últimas semanas”, agregó.

Desde Portfolio Personal, el Managing Director Pablo Castagna opinó que “había que frenar la devaluación y la corrida contra el peso. Era importante el paso porque el mercado le había perdido la confianza al BCRA por sus políticas erráticas”.

“Inicialmente sirve de corto plazo, el mercado y los inversores van a darle una oportunidad a quien tiene las mejores credenciales para enfrentar esta tormenta”, dijo al hacer referencias a Caputo.

Con respecto a lo dicho por Dujovne, consideró que “no agregó nada nuevo, ratifican el rumbo económico. El Gobierno entendió que en lo inmediato hay que normalizar el tipo de cambio y a futuro no pueden permitir fluctuaciones bruscas que generan incertidumbre”.

“Más allá de los cambio de nombres, que eran necesarios, el desafío es poder evitar la volatilidad en el tipo de cambio y poder llevar adelante el plan económico elegido de la mano del FMI, que implica: reducir déficit, bajar la inflación y generar confianza para lograr un crecimiento económico”, detalló.

“Para hoy imagino, calma en el tipo de cambio, al menos debiera aflojar la presión alcista. El BCRA tiene las herramientas para calmarlo, tiene poder de fuego y entiendo que en un día como hoy lo van a usar. Debiera bajar el riesgo país y volver la calma a los mercados de bonos y acciones”, se animó a pronosticar Castagna.

Ramiro Marra, director de Bull Market, coincidió en que Dujovne “hablo de lo que ya se sabÍa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La conferencia fue neutra para los mercados.

“Habrá que ver si Caputo viene con nuevas estrategias bajo el brazo”, indicó Marra al tiempo que calificó al nuevo director del Central como “el hombre más respetado por el mercado”.

“El rol de Caputo en el Central va a ser más activo que en el ministerio de Finanzas. Él es un hombre de mesa de dinero y no de la política”, aseguró.