Para abogada de Schilacci, la fuga fue "un golpe institucional" contra Vidal

María Elizabeth Gasaro, abogada de Víctor Schilacci, uno de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez que se encuentra prófugo desde hace ocho días, consideró la fuga de su defendido como un “golpe institucional” contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y reclamó “desentrañar la mafia” que afecta al sistema penitenciario.

“Esto no es un tema de fuga, sino un golpe institucional contra la gobernadora Vidal. Estas personas no se fugaron, les abrieron las puertas del penal”, manifestó Gasaro.

“Esta circunstancia no es nueva para quienes somos abogados penalistas. Siempre hay policías infieles y personal de la penitenciaría que no trabaja como corresponde y que ayuda a realizar actos indebidos”, añadió.

En declaraciones formuladas esta mañana a radio Belgrano, la abogada aseguró que durante la permanencia de Víctor Schilacci y los hermanos Lanatta en el penal de General Alvear tuvo dificultades para ingresar y fue maltratada.

“Nos maltrataron y nunca me dejaron ingresar porque me decían que tenían órdenes superiores y que eran personas peligrosas. No eran presos VIP sino que eran maltratados en el penal”.

“Solicitamos desentrañar esta mafia que afecta al sistema penitenciario argentino”, agregó.

Tras negar que actualmente mantenga contacto con Schilacci o los hermanos Lanatta, Gasaro indicó que “la última vez que hablamos fue a mediados de noviembre por teléfono”.

