Para YPF, no son necesarios los subsidios en Vaca Muerta

El presidente de la estatal YPF, Miguel Gutiérrez, señaló ayer en Neuquén que la producción de petróleo y de gas en Vaca Muerta "no necesita subsidios". Fue en un panel del Precoloquio de IDEA, que compartió con Carlos Ormachea, su par de Tecpetrol, que trasformó la situación del mercado de gas en los últimos años gracias al precio estímulo de la Resolución 46/2017.

Gutiérrez abogó por "racionalizar los impuestos", ya que calculó que la industria petrolera exportará el año que viene 70.000 barriles por día de crudo liviano y necesita ser competitiva. Las retenciones a las exportaciones son uno de los impuestos que atentará contra ese objetivo.

En un panel de la Experiencia IDEA Vaca Muerta compartido por las principales petroleras de origen nacional, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, sostuvo que la Argentina podrá competirle "mano a mano" a los desarrollos de shale gas de los EE.UU., que dentro de pocos años se convertirá en el principal exportador mundial de Gas Natural Licuado, por encima de Qatar. "Podemos competirle con un gas a u$s 3 por millón de BTU", agregó.

A mediano plazo Gutiérrez señaló que la primera meta será desplazar importaciones de GNL en el invierno de 2021 e integrar las cadenas de valor. "Eso tiene que impactar en nuevos modelos de negocios para ustedes, porque vamos a brindar energía barata no solamente a Argentina sino también a Chile", dijo.

En el corto plazo, la Argentina podría exportar unos 25 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas a Chile, 5 al sur de Brasil y 3 o 4 a Uruguay, según sus proyecciones.

El presidente de YPF fue directo en sus reclamos, y recordó que en 2004, tras hablar en un precoloquio de IDEA, el entonces presidente Néstor Kirchner impulsó su renuncia de Telefónica (donde era CEO).

Ormachea, por su lado, puso en valor el trabajo de Tecpetrol y dijo que si no se hubiera agregado oferta de gas en Vaca Muerta (de lo que su empresa es la gran responsable), el Estado tendría que importar combustibles por u$s 3600 millones, mientras que el conjunto de los usuarios tendría un costo energético mayor en u$s 1700 millones.

Y en cuanto a la estabilidad regulatoria que necesitan las inversiones de largo plazo, Bulgheroni pidió que todos los candidatos a cargos electivos este año vayan a ver los campos de Vaca Muerta, porque "sentados en una oficina no se puede hacer nada". "Cuando lo vean, van a saber que, para cambiar una regla, necesitan mejor conocimiento y más respeto", dijo.