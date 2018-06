Para Vidal, la protesta "no transforma la realidad"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que "la huelga es un derecho" pero consideró que "no transforma la realidad", en la víspera del paro nacional de la CGT. "La huelga es un derecho de todos los trabajadores, pero creo que un paro no cambia, no transforma la realidad", aseguró Vidal, en una entrevista que brindó al diario La Capital de Mar del Plata.

La gobernadora señaló que "lo que transforma la realidad es trabajar juntos para cambiar aquello que nos preocupa". "Entendemos que es un momento difícil en un camino que sigue siendo el mejor posible para los argentinos", aseguró, y agregó que el desafío es "que los bonaerenses sostengan la esperanza".

Consideró que "lo más importante" de cara al futuro "es seguir estando cerca de los que más lo necesitan como estuvimos en 2016, 2017 y ahora". "Por decisión del Presidente, hay 7 de cada $ 10 que van a sostener programas sociales y políticas para los que más lo necesitan. Frente a la necesidad, lo que hay que dar es respuestas concretas y vamos a seguir en ese camino", expresó.