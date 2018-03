Para Stolbizer, la explicación de Arribas es una "vergüenza"

La diputada del GEN Margarita Stolbizer insistió en que "las pruebas están" para que vaya presa la expresidenta Cristina Fernández, pero consideró que el gobierno de Mauricio Macri "se beneficia indirectamente" con su figura "porque es reeditar una suerte de polarización".

En una entrevista con Clarín, Stolbizer afirmó que este Gobierno no está dando una señal "suficiente" contra la corrupción, y calificó como una "vergüenza" la explicación que dio el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, por la denuncia que lo vincularía con el pago de coimas en el Lava Jato.

"El presidente decide proteger a su amigo Arribas. En lugar de decir, bueno, lo corro, espero otra explicación. La explicación que da Arribas es una vergüenza", se quejo, al referirse a que el funcionario dijo los u$s 70.000 que reconoció haber cobrado, sobre un total de u$s 600.000 a los que aludió un financista en Brasil, en el marco de una delación premiada, fue para la compra de un departamento.

A criterio de Stolbizer, la administración macrista debería "colaborar mucho más con el papel de la Justicia y con las investigaciones judiciales" porque los expedientes "no han contado con la cooperación en términos de información, por parte del Poder Ejecutivo" en "la mayoría de las causas".

No obstante, reconoció que el procesamiento de Cristina Fernández en la causa de asociación ilícita por la concesión de obra pública "progresó bien" porque Vialidad Nacional "ha hecho un excelente trabajo".

Cuando le preguntaron si la ex jefa de Estado irá presa, Stolbizer afirmó: "Soy denunciante de dos causas principales (Hotesur y Los Sauces) y a mí me da la impresión, sobre todo mirando los fallos de fin de año y el informe pericial que se conoció en enero, (que) los delitos están y las pruebas están".

Para Stolbizer, "cuando una persona está involucrada en todos estos hechos" que se le adjudican a la ex presidenta, "la verdad, no creo que pueda escapar" y en este escenario "a cualquier persona en esta situación le cabría una pena de prisión".

Stolbizer opinó que "el Gobierno se beneficia indirectamente, si querés" en no avanzar en las causas contra la administración anterior y afirmó: "Tal vez no hacen las cosas intencionalmente pero ellos son los beneficiarios de que Cristina pueda existir como una alternativa electoral, como una suerte de polarización".

"No tengo una mala opinión de los funcionarios del Gobierno" y "no creo que sean gente deshonesta. Sí tienen un problema" y es que "le falta política", añadió. Incluso comentó que está preparando un informe sobre "la cantidad de funcionarios kirchneristas que tienen en el Gobierno, es algo brutal", porque llama para pedir datos "en algún lugar y los que me contestan son los de La Cámpora".