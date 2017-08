Para Sica, el alza del tipo de cambio "puede ser controlada"

El economista Dante Sica, socio director de la consultora Abeceb, fue uno de los participantes del segundo día del 10 Coloquio Industrial en Córdoba. Antes de su exposición de una hora sobre productividad, conversó con El Cronista sobre el momento de la economía y el elevado déficit comercial.

¿Cómo ve a la economía, ya camina hacia crecimiento sostenido?

Estamos todavía en una etapa de transición. Venimos de cinco años de un momento muy complicado en el sector externo, en el que perdimos 50% de las exportaciones industriales, en buena parte por la crisis de Brasil. Ahora ellos dejaron de caer y se empieza a sentir. Las importaciones se empiezan a recuperar, con crecimiento fuerte de los bienes de capital. Pero recién el año que viene veremos cómo se acomoda el sector externo.

El déficit comercial es el más alto de los últimos 23 años. Aunque los analistas ya habían pronosticado el rojo, ¿es para alarmarse?

No, pero sí es una alerta. Como estamos en condiciones de financiarlo, no es problemático.

El eje del coloquio fue la competitividad. ¿Por qué no se le encuentra la vuelta? ¿En qué se puede trabajar, además del tipo de cambio y los reclamos usuales de reforma tributaria?

La competitividad se juega en muchos planos. Pero lo fundamental es tener estabilidad y baja inflación. Hay cuestiones regulatorias que pueden mejorar las eficiencias, eliminar trabas burocráticas. También hay que revisar los altos costos laborales, que no quiere decir bajar salarios, sino todo lo que está aparte de lo que cobran los trabajadores. Hay que modernizar los convenios colectivos, bajar el ausentismo.

El Gobierno ya planteó que todo está en agenda. ¿Podrá avanzar si pierde en octubre?

Sí. Es que, más allá de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno va a tener la primera minoría en Diputados y tal vez la segunda en el Senado. El oficialismo va a poder fijar agenda. El 2018 va a ser un año rico en materia legislativa.

¿Le preocupan los últimos movimientos del dólar?

No, porque no hubo cambios en términos estructurales. Hace un mes y medio el mercado estaba sobreofertado. Hace tiempo estábamos preocupados porque estaba a $ 15. Hoy no veo algo que no pueda ser controlado. Se recuperó un poco de competitividad perdida, aunque seguimos debajo de la región.