Para Sergio Uñac, el futuro del peronismo no está en Cristina

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, consideró hoy que “el futuro del peronismo está atado al resultado electoral de 2017” y descartó que la expresidenta Cristina Kirchner pueda jugar un rol en el partido de cara a esos comicios, aunque resaltó que su regreso “no es un hecho que se pueda ignorar”.

“La vuelta a la escena política de la ex presidenta no es un hecho que podamos soslayar y obviamente tendremos que ir encontrando entre este hecho, la unidad del peronismo y la organización partidaria, un camino intermedio, que no será fácil, pero es lo que tenemos que hacer”, sostuvo Uñac en diálogo con Radio Mitre.

Consultado sobre si considera que el futuro del peronismo está en Cristina Kirchner, el gobernador respondió: “Yo creo que no, porque además ella ha expresado que no, que no le interesa competir”.

En ese sentido, el cuyano manifestó que “es muy difícil determinar quién es el futuro del peronismo”, aunque afirmó que en el PJ se le “reconoce a la expresidenta todo lo que hizo” durante sus dos gestiones al frente de la Casa Rosada.

A la vez, el gobernador de San Juan subrayó que “el futuro del partido está atado al resultado electoral del año que viene” e indicó: “Si a nosotros no nos va bien, obviamente que no vamos a ser alternativa nacional. Trataremos de construir ese triunfo y a partir de ahí visualizar quién es el candidato que nos representa (en 2019). Esto es muy dinámico”.

Agregó también: “En el 2017 y 2019 para que nos vaya mejor deberemos presentar un proyecto superador al que ellos (el Gobierno) hayan realizado durante este año, pero con la base de que a la Argentina le tiene que ir bien”.

Uñac subrayó que los dirigentes actuales del Partido Justicialista tienen que “tomar la enorme responsabilidad de organizar al peronismo nacional”, para así evitar una eventual intervención judicial por parte de la jueza María Servini de Cubría.

Acerca de una eventual convocatoria de la Cristina Kirchner para mantener un encuentro con gobernadores peronistas -como hizo con legisladores y organizaciones sociales- Uñac se mostró abierto y expresó que "conversar es probable que vayamos a conversar con todos”.

“La columna vertebral siempre va a ser el PJ, porque tiene trayectoria, historia, dirigentes, militantes, gobernadores, diputados. En este marco conversaremos con ella o con cualquier otro compañero que genere alguna convocatoria”.

Respecto al presidente Mauricio Macri, el gobernador opositor señaló que tiene buena relación y agregó: “Pertenezco a otro partido, pero eso no me habilita a tener una relación que no sea cordial. Hay temas que preocupan y hay temas que son importantes y los han solucionado”.

“Entre los que preocupan está la obra pública, que no está con la dinámica que tendría que estar, también la inflación. Dentro de las cosas que le reconocemos, cuando se tomó la decisión de hacer la devaluación y se pensaba que el dólar podía saltar a 20, 30 pesos, se planchó en 14, y eso hay que reconocérselo. Hay que dejar trabajar y apostar a que le vaya bien”, concluyó.