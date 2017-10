Para Seco, reforma financiera podría desincentivar al inversor y hacerlo migrar al dólar

El economista Luis Seco se adelantó a opinar sobre el anuncio que hará este mediodía el presidente Mauricio Macri sobre renta financiera y advirtió que de implementarse, para el que compró un activo que no pagaba renta y ahora lo podría empezar a pagar “hay un desincentivo a mantenerlo”.

"La renta financiera ya está gravado para lo que son las empresas y no está gravado en algunos casos para las personas, explicó esta mañana el economista en diálogo con radio Mitre. “Lo que se está hablando es que las personas físicas serán las que pagarían este impuesto”, amplió.

Sin embargo, dijo que desde el punto de vista conceptual todavía falta el detalle, pero “se supone que se va a pagar por el componente de la renta real”.

En esa línea, Seco advirtió que "para el que compró un activo que no pagaba renta y ahora lo paga hay un desincentivo a mantenerlo”, y no descartó que esa situación genere que muchos inversores puedan buscar refugio en el dólar o en otros tipos de inversiones que no estén sujetas al impuesto.

Sin embargo argumentó que viendo los datos financieros, el dólar sigue siendo atractivo para muchos. Mes a mes se observa que el atesoramiento de la divisa continúa, independientemente de la renta financiera”.

Si bien no consideró que esto vaya a generar una suba significativa del dólar , tal vez el Banco Central ( BCRA) tenga ahora un ayudín para mantenerlo en precio, si alguno cree que ahora vale más la pena invertir en dólares que invertir en pesos, a partir de un impuesto”.

Seco planteó que no espera demasiado de una reforma tributaria en un contexto en que tenemos el déficit que tenemos”.