Para Scioli, el Gobierno está tan vulnerable que no conviene el debate presidencial

El ex gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional Daniel Scioli recomendó que no se llevé a cabo el debate presidencial entre los candidatos, recordando lo que sucedió hace cuatro años cuando se enfrentó con Mauricio Macri.



"Siento que en estas condiciones exponer al Gobierno, no solamente a las contradicciones con aquel histórico debate sino a los cuestionamientos que va recibir por su política económica, con un resultado tan contundente en las PASO, no sé hasta qué punto puede ser una contribución para la sociedad. Si hubiese una mayor paridad o la situación del país fuera otra, sería distinto", sentenció.

En una extensa entrevista con el diario "La Capital" de Mar del Plata, Scioli explicó por qué recomienda que no se lleve a cabo el debate entre los candidatos presidenciales.



"Creo que hay que repensar la utilidad del debate. Yo pienso primero en la Argentina y en la gente. Con la fragilidad de la situación económica y social, y la vulnerabilidad que tiene el gobierno, tomando en cuenta inclusive el debate de emergencia alimentaria donde hubo mucha prudencia, hay que ser cautos", analizó.

Para Scioli, las condiciones para el debate en 2015 "eran diferentes" y expuso que ahora "hay una inflación galopante, angustia, incertidumbre y bronca de la gente".



En tanto, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien estuvo en Mar del Plata respaldando la candidatura a la intendencia de Fernanda Raverta (Frente de Todos), destacó la "responsabilidad con la que está actuando Alberto Fernández".



"Alberto Fernández se está manejando con una enorme responsabilidad, no prometiendo soluciones de un día para otro", subrayó.



Sobre la posibilidad de integrar el gabinete en el gobierno de Alberto Fernández, Scioli sostuvo que siempre ha sido "coherente" y afirmó: "pongo mi compromiso y trabajo de la misma manera, con la misma pasión y actitud. Cuando él ha tenido su alejamiento con Cristina nunca dejamos de vernos ni de tratarnos con afecto y respeto. Sabe que cuenta conmigo".