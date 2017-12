Para Schmid, el bono para los jubilados "es una burla”

La CGT se manifestó hoy en contra de la reforma previsional y el bono con el cual el Gobierno busca "compensar" a los jubilados. "El bono es una burla. Acá el ajuste es infinitamente mayor que el alcance de ese bono, que es una especie de parche de supervivencia", señalaron en conferencia de prensa.





Desde la central obrera expresaron su "rechazo absoluto a este proyecto de ley que ha sido llevado al Parlamento promovido por el Poder Ejecutivo Nacional" y justificaron que "no solo porque la CGT no ha participado de ninguna tratativa, sino porque tiene una lógica que no podemos compartir".

"Le proponemos al Ejecutivo que convoquen a una consulta popular para ver si efectivamente la sociedad está de acuerdo en que se lleve adelante un ajuste de esta naturaleza", indicaron.

"Al lado de la protesta que van a llevar adelante los sindicatos, le pedimos a la sociedad y al Gobierno que tenga el sentido común de hacer una consulta", agregó el secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid, al señalar que esta ley "por más que esté votada en el parlamento, tiene una raíz ilegitima".

Por último, los dirigentes le pidieron a los que se van a movilizar que no caigan "en la violencia, porque eso termina deslegitimando el reclamo".