Para Saravia Frías, es un "avance" el DNU por extinción de dominio

En pleno debate por la constitucionalidad de la extinción de dominio que decretó Mauricio Macri, el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, salió a fijar (de manera informal) su posición a favor de la medida. En tanto, opositores y académicos advierten sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa.

Desde el blog "PTN Lado B", Saravia Frías expuso su punto de vista. Allí, el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, planteó: "por más que sicofantes y acusicas se desvivan en críticas fundadas en argucias supuestamente constitucionales, o en argumentos todavía más débiles como el 'oportunismo político', lo cierto es que no se trata de un instrumento ajeno a nuestro ordenamiento y menos aún enmarcado en un dispositivo inadecuado". Saravia Frías asiente en ese fragmento, en general, que es viable el decreto de Extinción de Dominio.

En otro punto, el procurador afirma que "la acción civil en el proceso penal es de larga data en nuestro sistema". A modo de justificación, dice que este curso le da "mayor flexibilidad y dinamismo" a la causa, y agrega que "el decreto de reciente dictado no hace más que valerse de este concepto, dotando de mayores elementos al Estado para recuperar lo robado".

Este último es un punto cuestionado. Desde otro blog (La Causa de Catón), el doctor en Derecho, Andrés Rosler, razonó que "es cierto que la pérdida del derecho de dominio es una cuestión civil, pero si ocurre debido a la comisión de un delito penal, otra vez, es necesario comprobar dicha comisión, lo cual no es competencia de un juez civil." Y luego continúa con otro de los puntos cuestionados: "y si el delito penal efectivamente no tiene nada que ver, entonces no queda claro para qué la sanción del DNU en lugar de aplicar el Código Civil, el cual se encarga de restituir las cosas a sus legítimos dueños".

Respecto al debate de la herramienta del DNU, el procurador Saravia Frías sostiene que "los decretos de necesidad y urgencia están expresamente previstos en nuestra Carta Magna". Y en la conclusión del texto considera que "el decreto de reciente dictado no hace más que valerse de este concepto, dotando de mayores elementos al Estado para recuperar lo robado". De hecho, anuncia que la Procuración del Tesoro de la Nación planea crear una unidad especial para este tipo de delitos.

Considero que la extinción de dominio no es un tema para sacar por DNU porque plantea debilidades de naturaleza constitucional. Corresponde ratificar en diputados el original ya votado o aceptar las modificaciones del senado, así funciona el sistema parlamentario y democrático. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) 23 de enero de 2019

Justamente, el DNU es un argumento cuestionado desde la oposición. El senador justicialista Miguel Ángel Pichetto ayer planteó que "la extinción de dominio no es un tema para sacar por DNU porque plantea debilidades de naturaleza constitucional". Además agregó que "corresponde ratificar en diputados el original ya votado o aceptar las modificaciones del senado, así funciona el sistema parlamentario y democrático". El martes, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dejó entrever que podría discutirse en el Congreso un proyecto de ley y ayer el diputado oficialista Pablo Tonelli comentó que "lo ideal hubiera sido tratar la extinción de dominio" en el parlamento.