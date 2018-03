Para Sabbatella, Cristina Kirchner “es víctima de una campaña de desprestigio”

Tras las declaraciones de Agustín Rossi, el ex titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, también salió a defender a la ex presidenta de la Nación, quien fue imputada en la causa que investiga lavado de dinero.

En diálogo con El Tribuno de Salta, Sabbatella dijo que cree absolutamente en su honestidad.

"La justicia investigará lo que tenga que investigar. Pongo las manos en el fuego por Cristina y no tengo la menor duda de que es víctima de una campaña para desprestigiar su liderazgo y nuestro proyecto político”, afirmó.

Por otra parte, el líder de Nuevo Encuentro negó conocer al empresario santacruceño Lázaro Báez, quien está detenido desde el martes en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

"No lo conozco a él ni conozco el expediente, pero si alguien cometió un delito tiene que pagar por él, no hay ninguna duda de eso. No quiero prejuzgar porque no conozco la situación", aclaró.