Para Prat-Gay, es más preocupante el déficit comercial que el rojo fiscal

"Es un mayor problema el déficit comercial que el fiscal". La definición, de Alfonso Prat-Gay, fue formulada ayer en un almuerzo en el que fue invitado como expositor para hablar de cómo ve la Argentina. El ex ministro de Hacienda y Finanzas aprovechó el auditorio para manifestar su preocupación por el rojo en el intercambio comercial, por la "ansiedad monetaria de bajar rápido la inflación", señalar que hay ajustes macro que restan hacer y deslizar que podría ser candidato a gobernador en la provincia de Tucumán.

Sobre el déficit comercial, agregó que subió en más de dos puntos, en relación al PBI, mientras que el fiscal disminuyó en esa proporción. Advirtió, además, que cuando la Argentina crezca más rápido, "se va a acrecentar".

En el combate contra los precios buscó no apuntar de manera directa contra Federico Sturzenegger. "Hay una tensión entre el gradualismo fiscal y la ansiedad monetaria de bajar rápidamente la inflación". Reconoció que durante su gestión frente al Palacio de Hacienda tuvo que readecuar las metas de reducción de déficit fiscal. Pero que en ese camino las de política monetaria no se volvieron a definir.

Sin embargo, cuidó ir contra el presidente del Banco Central: "Las metas no las fija la autoridad monetaria en un régimen de metas de inflación, si no el poder ejecutivo". Agregó que reducir 10 puntos por año el IPC es un desafío que "no es compatible con otras metas". Por ese motivo, aseguró que "está faltando esa corrección".

Por otro lado, reconoció que "la recuperación tenía que llegar a tiempo eleccionario. El presidente Macri tuvo un apoyo que nadie esperaba", en relación a los últimos comicios legislativos. Alrededor de 100 personas lo escuchaban en el almuerzo organizado por el Rotary Club, entre los que estaban Adelmo Gabbi y el economista José Siabba Serrate.

Otro punto que resaltó en su exposición fue la "cuestión judicial", en alusión a las causas en la justicia que buscan poner en el banquillo de los acusados al kirchnerismo. Si bien se escudó al decir que no iba a hacer un juicio de valor "para hablar del derecho procesal", sí remarcó que "por primera vez en la Argentina se que que el que la hizo, la paga". Continuó con la idea de que "es un punto de partida extraordinario" que por primera vez se tenga que dar explicaciones.

Cuando Macri asumió tenía "franca minoría en las dos cámaras y una pobreza de 30%. Con este escenario, no había otro camino que el gradualismo", definió. Fiel a Cambiemos, como se mostró, defendió las medidas adoptadas, como las reformas, y aseguró que "este Gobierno hizo del gradualismo su metodología".

Prat-Gay cerró su intervención sin dar una respuesta concreta del auditorio, sobre si será candidato en 2019 en la provincia de Tucumán, aunque deslizó que "está listo para poner el hombro y hacer un aporte a Cambiemos desde donde pueda". Minutos antes había dicho que quería "poder ayudar a los tucumanos".