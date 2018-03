Para Pignanelli el aumento de tarifas eléctricas “es un error y un paso mal dado”

El ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, calificó como un “error” y un “paso mal dado” la decisión del gobierno de incrementar las tarifas eléctricas sin antes realizar “una auditoría a las empresas prestadoras del servicio” para determinar cuál es el verdadero costo de la generación de energía y saber qué pasó con los 51.000 millones de dólares que el Estado transfirió al sector a través de subsidios.

“Es un error y una mala medida económica”, afirmó esta mañana Pignanelli en declaraciones al canal de noticias C5N al referirse al anuncio del incremento de las tarifas que en algunos casos podría llegar hasta el “700 por ciento”, y aseguró que el incremento significará “un aumento de precios para el consumidor” ya que “no hay manera” de impedir que se traslade a la industria, el comercio, la logística y los servicios.

Sobre la magnitud del aumento, Pignaneli afirmó que “en la Argentina, donde los ingresos medios de la población son bajos, para el que gana 20 pizzas por mes de sueldo, 2 pizzas es mucho” al cuestionar -sin mencionarlo- al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien había utilizado esa unidad de medida para justificar el incremento que esta semana dispuso el Ministerio de Energía.

Sobre la decisión de la readecuación tarifaria, el economista referente del Frente Renovador consideró que “no es moral aumentar siete veces las tarifas sin antes hacer una auditoria a las empresas para saber qué se hicieron con 51.000 millones de dólares en los últimos 10 años y a dónde fue esa plata”.

Pignanelli reclamó, en este aspecto, “analizar la transparencia del manejo de los fondos de la distribución energética” al afirmar que varias empresas “en vez de invertir en mejorar el servicio invirtieron en fondos de inversión para sacar una renta financiera”.

El ex presidente del Banco Central también cuestionó que “para bajar la inflación el Gobierno decida un gradualismo de cuatro años y para subir las tarifas no hay gradualismo” al afirmar que no se puede saber si 700 por ciento de incremento es mucho o poco respecto al costo de la generación de energía “porque no se hizo una auditoría que lo precise”.