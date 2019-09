Para Pichetto, por la falta de controles en las PASO el Gobierno perdió 5 puntos

El candidato a vicepresidente del frente Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, aseguró esta mañana que el Gobierno perdió cinco puntos en las elecciones PASO por la falta de controles y fiscales en mesas importantes de todo el país pero, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires.

Para Pichetto la contundente derrota del oficialismo en las elecciones de agosto fue por la “falta del debido control de un proceso que era clave para el resultado que se tuvo”. A su vez, señaló la necesidad de implementar en las elecciones generales más presencia de fiscales y de personal de policía y gendarmería “para que las escuelas no estén tomadas por La Cámpora, como se vio".

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio afirmó hoy que trabaja para que su partido alcance el ballotage en las próximas elecciones y confió en que el peronismo tenga "una mirada más republicana".

"Tengo confianza en que vamos a mejorar notablemente, que estamos creciendo, y que vamos a dar la discusión del ballotage", manifestó Pichetto.

En declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red el senador explicó que existe una parte de la sociedad argentina muy importante que expresa determinados pensamientos, valores, ideas, y visiones afines con Juntos por el Cambio.

"Eso constituye una base para que exista una continuidad en la estructuración de Juntos por el Cambio tranquilamente, me parece que es imprescindible que haya una propuesta que pueda comprender estos elementos", señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que fuera convocado para un gobierno de unidad por otro partido, el legislador indicó que no está pensando en eso y que no tiene ningún interés en compartir un espacio con un gobierno que no sea de Juntos por el Cambio.

"Estoy pensando en cómo ganamos las elecciones, como trabajamos hasta el último día en la discusión de las ideas en la sociedad argentina, y si pierdo me voy a mi casa".

"No estoy pensando en eso, estoy poniendo toda mi energía en el proceso electoral que va a de acá al 27 de octubre", agregó.

En otro orden, Pichetto se refirió al Partido Justicialista y manifestó su esperanza de que mediante la discusión y el debate para obtener una mirada "más republicana" y terminar con los esquemas autoritarios.

"Voy a seguir pensando en la construcción de un peronismo más ligado a una mirada republicana", señaló. "Más temprano que tarde el peronismo va a entrar en un debate de ideas para terminar con esquemas autoritarios, con formas y miradas que tienen que ver más con una estructura sectaria, con la forma de elegir los candidatos a dedo, todo esto en algún momento estará en debate", añadió.