Para Peña, las tensiones con el sindicalismo "van a estar presentes"

Tras la marcha del martes de la CGT, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que las tensiones con el sindicalismo "van a estar presentes" durante el año electoral y ratificó que el Gobierno tiene un "altísimo nivel de apoyo en la sociedad". En ese sentido, criticó que el peronismo "ratificó una lógica de corto plazo" y denunció que hubo "un programa sistemático de mentiras".

"Hay una parte minoritaria que desde el primer día estuvo en contra de este cambio. Pero la mayoría de la sociedad quiere que esto funcione, está poniendo el hombro con mucho esfuerzo y sostiene un proceso de esperanza", afirmó Peña en la apertura del Argentina Summit 2017, organizado por la revista británica The Economist. Y aseguró que "el nivel de aceptación y aprobación del Presidente es de lo más alto que existe en la región".

El funcionario destacó que "el proceso de cambio que empezó hace 14 años tiene más que ver con la idea de la esperanza y entusiasmo que con la paciencia".

"La mayoría de los argentinos tiene esperanza en que podamos desarrollar la sociedad de una manera distinta a la que se hacía antes", subrayó Peña, quien aseguró que "hubo mucho daño en el pasado".

En ese sentido, indicó que "el Estado mintió en todo lo que pudo durante mucho tiempo"; y remarcó que "la Argentina de hoy se vuelve muy difícil discutir la verdad porque fue destruida sistemáticamente".

"Somos el emergente de una necesidad de la mayoría de la sociedad de cambiar. Estamos acá porque la sociedad ya maduró la idea del cambio", dijo Peña. También aseguró que "la relación con los sindicatos ha sido excelente", y puntualizó que "no sólo en la administración de la conflictividad, sino en avanzar con acuerdos de productividad, en mesas de diálogo".

A su vez, minimizó las marchas y contramarchas del Gobierno en varios temas, como el acuerdo con el Correo Argentino, el cálculo de la mejora jubilatoria o en el caso de la aerolínea Avianca, y señaló que "errores son las políticas públicas que nos llevaron a la pobreza o a que muera gente en accidentes evitables", como el del tren Sarmiento en Once, según publicó la agencia DyN.