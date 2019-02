Para Moyano, el país "necesita" a Cristina Kirchner como candidata en las elecciones

El ex jefe de la Confederación General del Trabajo (CGT) Hugo Moyano aseguró hoy que el país "necesita" a la ex presidenta Cristina Kirchner como candidata en las próximas elecciones y hasta le pidió hacer “un esfuerzo” para presentarse y competir contra el presidente Mauricio Macri .

“No sé si se va a presentar porque no da pistas firmes. Algunos dicen que es posible que lo haga. Sinceramente no sé bien, no conozco la realidad, pero creo que sería importante que ella esté predispuesta a hacer un esfuerzo porque el país lo necesita”, sostuvo hoy en diálogo con Radio 10.

Moyano, uno de los dirigentes gremiales que más criticó a Cristina durante el segundo mandato de la ex presidenta, hoy apoya a la actual senadora como principal rival de Macri en la carrera por la Presidencia. De hecho hace unos días aseguró que la votaría en diciembre.

Al considerar que el actual es “el peor gobierno de la historia”, el líder camionero le pidió a la ex presidenta “un esfuerzo” para que compita.

“Hicieron todo lo contrario de lo que decían que iban a hacer. Ellos creen y siguen tratando de desviar la atención, creyendo que la gente no se da cuenta de esto. Pero cuando llegue el momento va a haber una definición categórica de que esto así no se puede aceptar más. Los argentinos no merecemos tener un gobierno como el que tenemos”, criticó Moyano.

También habló de un paro: “El Presidente dice ‘este es el camino’. El camino que nos lleva al desastre total. Por eso se está analizando la posibilidad de un paro. La gente se está cansando: no solamente el laburante, sino también el que no tiene trabajo, el jubilado, la gente que no puede pagar los servicios”, aseguró.