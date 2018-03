Para Mindlin, el sector tiene que apostar al gas

El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, quien también participó del seminario, sostuvo que "la madre de todas las batallas del sector energético se juega en la producción de gas". Para el empresario, es es el sector donde las compañías "se tienen que jugar e invertir". "La Argentina tiene potencial y las áreas para hacerlo, y no podemos seguir importando gas o gasoil para alimentar centrales eléctricas y consumo industrial", consideró. A su vez, el CEO de Pampa calificó como "positivas" las recientes medidas en el sector, porque se busca "normalizarlo". "No hay que cambiar nada, hay que implementar lo que dice la ley. Se dieron aumentos transitorios en las tarifas, pero también habrá revisiones integrales en el segundo semestre, que son cruciales"."Es implementar lo que firmó el Gobierno anterior en 2005", resumió. Pampa prevé una inversión de u$s 400 millones para una licitación futura cercana a 200 megawatts en energías renovables.