Para Michetti "no es exagerado" decir que sin acuerdo con los buitres habrá hiperinflación

Después de que el Presidente Mauricio Macri afirmara que si no hay acuerdo con los buitres, habrá hiperinflación, Gabriela Michetti reconoció que "no tenemos un plan b, la situación del país es muy dramática desde el punto de las cuentas públicas, no desde el futuro de la Argentina." Pero, continuó la Vicepresidenta, "si lo mirás desde las cuentas públicas, desde lo que tenemos que cubrir para generar el puente para que la economía empiece a funcionar, estamos en una situación como muy pocas veces hemos estado en el país".

Por ese motivo defendió los dichos de Macri y aseguró que "no es exagerado" plantear que sin acuerdo habrá ajuste e hiperinflación. Incluso afirmó que "el déficit de la Argentina es histórico, ni siquiera en el 2001 hubo ese déficit" aunque pronosticó que tras la firma del acuerdo con los holdouts habrá inversiones, mayor empleo y obra pública.

Sobre la votación de hoy en el Congreso, Michetti evaluó positivamente el diálogo con la oposición y mencionó entre los dirigentes con los que se avanzó a Sergio Massa, Diego Bossio y el senador del Frente para la Victoria Miguel Pichetto: "Hasta ahora con los dirigentes de la oposición han sido buenas las conversaciones, toda la República está en una misma página y están los buitres del otro lado, hay una preocupación que es la misma que tiene el Gobierno, no hay una división entre oposición y gobierno".

En el primer programa de El Cronista TV de este año, advirtió que "no tiene que ser un triunfo del Gobierno, no va a ser un triunfo del Gobierno, tiene que ser un triunfo de los argentinos".

Al ser consultada sobre la alta inflación y la falta de castigo a quienes suben los precios, respondió que "nosotros creemos que habiendo puesto en marcha hace poco tiempo, 15 días, 20, el área de defensa de la competencia con profesionales que saben del tema, y hacer llamados de atención a los que se pasan de vivos, vamos a poder ir contra los abusos de mercado". Según Michetti, a las multas por $ 8 millones realizadas hasta el momento se le sumarían más. "El Estado se va a meter de manera institucional, no se va a apretar que es lo que pasó con el gobierno anterior, se empieza a poner freno a los abusos de precios".

"¿Cuándo empieza a bajar la inflación?, consultó El Cronista TV.

"El equipo económico está convencido de que en la medida que estamos poniendo en marcha estas herramientas hacia mediados de año vamos a tener baja de inflación y a fin de año vamos a poder decir con claridad a los argentinos que tenemos un programa que no va a dar vuelta atrás y que vamos a llegar a un dígito".

Michetti también se refirió al cambio de posición de Cambiemos respecto a no hacer público el contrato de YPF con Chevron: "Hay cuestiones técnicas defendibles desde el mundo de las inversiones y sobre todo en las cuestiones del petróleo, que se estila que estos contratos tienen cláusulas de confidencialidad, lo que no quiere decir que son secretas porque tiene que ver con cosas del mercado. Laura Alonso me lo dijo claramen te, no tenía la información necesaria y por ahí hablamos rápidamente de algunas cosas". Y aclaró que "hay que diferenciar la confidencialidad de lo que es secreto" aunque propuso "en algunos casos dar esta información a sectores de la oposición o a la justicia".

Finalmente la Vicepresidenta y ex vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, defendió al empresario Luis Caputo, adjudicatario de licitaciones millonarias y amigo del Presidente. "No empezó a ser empresario y a enriquecerse a partir de que su amigo empezó a ser Jefe de Gobierno o Presidente, tiene todo el derecho a participar en licitaciones públicas, abiertas". Incluso enfatizó que Caputo "hizo un esfuerzo muy grande cuando Mauricio fue jefe de gobierno y no tuvo ninguna licitación. También hay que contemplar empresas que tienen varios accionistas como la de Caputo y tienen derecho a presentarse a cualquier licitación". Ante la repregunta aclaró que "si nos damos cuenta que hay un favoritismo hay que hacer las denuncias que hay que hacer pero mientras esté ajustado a la ley, a la transparencia y a la información pública no me parece que esté mal. No tiene nada que ver con los casos que conocimos en el gobierno anterior". De todos modos, admitió que "habrá que ponerle más lupa".

Al cierre de la entrevista anticipó que tras los despidos en el Senado ("lo que hicimos ahora fue lo más brutal, los que cobraban sueldos y no iban a trabajar, o vivían en otros países y cobraban sueldo"), vamos a hacer un trabajo concienzudo para tener una planta capacitada para dar servicio al ciudadano, una planta que sea la óptima". Para ello, adelantó, se harán evaluaciones del personal y se monitoreará el presentismo en la cámara Alta.