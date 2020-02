Economía y política Miércoles 19 de Febrero de 2020

Para Melconian, la oferta del Gobierno para renegociar la deuda tendrá que ser "muy pro-bonista"

El ex titular del Banco Nación pronosticó que las condiciones de reestructuración que presente Guzmán tendrán que ser muy favorables para los acreedores privados. Si bien no descartó que pueda haber lugar para cierta estabilización en inflación y actividad, no ve reformas profundas.