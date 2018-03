Para Marcó del Pont, el Gobierno está profundizando los problemas

La ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó, del Pont aseguró que “el gobierno partió de un mal diagnóstico” sobre la situación económica del país, y así es que “ocurrió todo lo contrario” a lo que se esperaba.

La funcionaria que remplazó a Martín Redrado en el 2010 reconoció que “muchos de los problemas venían de antes”, pero “el gobierno los está encarando mal, y los está profundizando”. “Lo único que tenían que cuidar era el mercado interno”, pero que, sin embargo, “se está destrozando el consumo”, declaró esta mañana en conversación con Radio 10.

“El Banco Central se equivocó” al pensar que el mercado puede definir la cotización del dólar, porque “en el mercado argentino son muy pocos actores los que deciden, y son principalmente los exportadores de soja”, aseguró Marcó del Pont y disparó: “Si es el mercado el que define el tipo de cambio en argentina estamos en el horno”.

“Necesitamos un BCRA con una postura mucho más firme”, que se encargue de “arbitrar y regular” el mercado de cambio. Al mismo tiempo, el BCRA debe “obligar a los bancos a que presten a las economías regionales y que presten a tasas razonables”.

Este fue uno de los errores del equipo económico de Macri. La devaluación “generó un shock inflacionario que está destrozando el consumo interno” pero no mejoró las de las economías regionales. Lo que realizó fue una “brutal transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados”.

La funcionaria -a quien se Moreno recientemente le atribuyó la autoría del llamado cepo cambiario- aclaró que el equipo económico se equivocó al pensar que el dólar ilegal regía el mercado, y aseguró que era “marginal”.

Según la ex funcionaria, el análisis que planteó el Gobierno de Mauricio Macri fue un “pésimo diagnóstico” porque finalmente el dólar terminó subiendo hasta cotizar 16 pesos, y el problema es que “de nada sirve que el dólar vuelva a 14, porque los precios se quedaron ahí arriba”.

Al mismo tiempo, destacó otras malas predicciones; “levantaron el cepo pensando que iban a llover los dólares pero eso no ocurrió, sino que se están yendo”, y advirtió que se está tomando deuda pero, por el otro lado, “sigue este drenaje terrible de fuga de divisas”.

En este sentido, sobre el acuerdo con los holdouts, declaró que “es un tema pendiente que ha traído complicaciones”, porque los litigios “bloquearon todas las posibilidades de salir a tomar ahorro externo en el mundo, en los últimos dos años”.

Sin embargo, Marcó del Pont -que expondrá sus argumentos en el Senado la semana que viene- resaltó que se está negociando con “lo peor del sistema financiero internacional”. Por lo que debería “tomarse más tiempo” para llegar al mejor acuerdo posible, y advirtió que “es un tema que puede complicar el futuro si el remedio es peor que la enfermedad”.

Para Marcó del Pont, esta “es la peor forma de negociar, a las apuradas” y planteó que “hasta el oficialismo admite que no es lo mejor”, hay cosas que si se pueden mejorar, pero “el gobierno está sicopateando con que es esto o se viene la noche. Pero “las condiciones objetivas de la economía argentina” muerstran que no es así.

"Los problemas surgen de sus propias decisiones. Que haya inflación, que caiga el consumo, y que a los trabajadores, las clases medias y las clases más vulnerables todos los días le estén aumentando las cosas, no es producto de no acordad con los buitres. Es producto de haber devaluado, haber aumentado las tarifas, etc." determinó esta mañana Marco del Pont.