Para Lifschitz, “hay líneas de similitud" entre este modelo económico y el de los '90

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz manifestó hoy una “gran preocupación” por la posibilidad de cierre de la planta de Sancor situada en Centeno y advirtió que “hay similitud” entre el modelo económico de Macri y el del menemismo.

“Hay una gran preocupación no sólo en Santa Fe sino también en Córdoba, porque Sancor está a caballo de las dos provincias, y tiene un impacto sobre los productores lácteos, los tamberos y los trabajadores que trabajan en plantas de la empresa”, dijo el mandatario en diálogo con radio La Red.

Además, puso el acento en la “noticia preocupante del posible cierre de la planta que Sancor tiene en la localidad de Centeno, que fabrica quesos”. “Estamos conversando y buscando alternativas, posibles compradores o formar una cooperativa de trabajo”, indicó al respecto.

“Cualquier cosa que pase con SanCor es un golpe importante para la provincia”, reconoció.

Consultado sobre si los 15 primeros meses del gobierno se parecen a los ’90, Lifschitz reconoció que “hay algunas líneas de similitud” entre ambos modelos económicos.

“Es difícil hacer comparaciones sobre periodos históricos muy distintos, pero hay algunas líneas de similitud, sobre todo en el fortalecimiento del modelo agroexportador, la minería y el petróleo. Son modelos que se movilizan través de grandes grupos económicos, que motorizan la economía pero no son suficientes para generar empleo”, explicó.

En esta línea, agregó que si bien no hay privatizaciones, “hay algunas líneas de similitud entre un proceso y el otro”, y afirmó que no ve que haya "un plan o nada que pueda implicar" un movimiento desastibilizador contra el Gobierno. "No veo riesgo en ese sentido", completó.