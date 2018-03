Para Larreta, las críticas por el aumento de la coparticipación intentan “movilizar al peronismo”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió hoy el incremento en el porcentaje de coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la administración nacional, y afirmó que las críticas de los distintos gobernadores son sólo “una forma de volver a movilizar al peronismo”.

“Que cada uno tenga sus reclamos. No conozco el contenido para saber cuan legítimos son. Pero también es una manera para ellos (por los gobernadores) de reunirse, de volver a movilizar al peronismo”, sostuvo.

En declaraciones a radio Mitre, el jefe de Gobierno recordó que en la reunión que mantuvieron el sábado distintos mandatarios peronistas y otros dirigentes del PJ “no solo se discutió” el tema de la coparticipación, sino también “el liderazgo, si iba a haber elecciones” dentro del Partido Justicialista.

“Pero no es un tema nuestro. Acá lo que sucedió es que se cumplió la promesa de campaña de mejorar la seguridad de todos los porteños. Estoy convencido de que es un gran primer paso de mejorar la seguridad de todos los porteños y de los millones de argentinos que todos los días llegan a la Ciudad”, aseveró.

Rodríguez Larreta reiteró que el incremento de más del 100% en el porcentaje de fondos coparticipables para la ciudad de Buenos Aires que dispuso por decreto el presidente Mauricio Macri responde al traspaso de parte de la Policía Federal a la gestión porteña.

“La Constitución nacional es muy clara: todo traspaso de funciones tiene que estar acompañado de los fondos. Y eso fue lo que se hizo. Es presupuestariamente neutro, no afecta las finanzas de nadie, porque nos pasan el gasto y nos pasan el recurso necesario para ese gasto. La Ciudad no gana ni pierde un peso, y el Gobierno nacional no gana ni pierde un peso”, explicó.

En ese sentido, dijo que “las provincias no pierden un peso” con ese aumento de fondos para la Capital porque “es estrictamente el dinero que se destinaban al sueldo de estos 20 mil efectivos que nos traspasan, que es el grueso”.

Además, cuestionó a la oposición que salió a criticar el decreto presidencial, y recordó que “prácticamente todos los partidos se habían comprometido a hacer lo mismo”.

“El otro día lo escuchaba a Daniel Scioli criticar la medida, y él lo dijo durante un acto en la campaña en un teatro de la Ciudad. No es algo nuevo, no es una sorpresa, lo prometimos durante la campaña”, aseguró.

Fuente: AGENCIAS Buenos Aires