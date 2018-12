Para Guillermo Calvo, Argentina atraviesa un "sudden stop"

Lejos del optimismo, el sentimiento entre los economistas que expusieron ayer en la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas (CIEF) 2018 se centró más entre la cautela y el pesimismo. "Estamos en una situación de sudden stop", describió Guillermo Calvo.

El economista argentino, que es profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York, sostuvo que cuando ocurren estas crisis los salarios reales caen hasta un 20%, situación que en Argentina aún no se dio. No obstante, reconoció que gran parte de la población está empleada en el sector público y otro porcentaje importante "no está protegido" (no registrado) por lo que a ese grupo implicaría un desplome del salario real de hasta un 60%.

"Si esta situación continúa, va a caer el salario real", afirmó en un panel sobre "Los Desafíos de la Desinflación en un Régimen de Tipo de Cambio Flexible: La Experiencia Argentina en el Contexto Internacional", moderado por Miguel Kiguel en el que también expusieron el presidente del Banco Central, Guido Sandleris; el ex economista jefe para América Latina del Banco Mundial, Augusto De la Torre; y el economista colombiano que formó parte del banco central de su país, José Dario Uribe.

Calvo se mostró de acuerdo con la política monetaria de agregados monetario, y si bien señaló que son pocos los países que implementaron este esquema, aseguró que "tienden a ser recesivos".

Sobre el dólar marcó que con la primera devaluación había mejorado el tipo de cambio real pero que "está volviendo cierto atraso cambiario".

A su turno, Sandleris defendió que cuando se implementó el esquema actual ya no había crédito. Sobre la tasa de interés dijo que "construir credibilidad va a hacer que vaya bajando", aunque destacó que "el contexto requiere que el Banco Central sea muy cauteloso".

En este sentido, agregó: "Eso estamos haciendo: ser muy cautelosos. Sobrecumplimos el objetivo de base monetaria de octubre, también el de noviembre, y ya anunciamos que vamos a sobrecumplir nuestro objetivo de diciembre".

En el Salón Posadas del Hotel Hyatt lo escuchaban Trevor Alleyne, el representante del Fondo Monetario Internacional que trabaja en Buenos Aires; y los economistas Marcos Buscaglia, Vladimir Werning, Ernesto Schargrodsky, Rafael Di Tella, Diana Mondino, entre otros.

Un rato antes, el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF) presentó una serie de recomendaciones para la economía Argentina. Encabezados por Liliana Rojas-Suárez, aconsejaron cuatro puntos: buscar la independencia financiera para 2020 a través de un manejo muy activo de la composición y estructura de madurez del endeudamiento público en el primer semestre del próximo año; reducir significativamente la tasa de dolarización de la deuda intra-sector público; avanzar con reducción y eventual eliminación de deuda emitida por el BCRA; y buscar un ritmo más rápido de desinflación para lo que sería importante una disminución adicional en la tasa de ajuste de la banda de no intervención al 1% mensual a partir de abril del año próximo.

Esta declaración fue compartida por, además de Rojas-Suárez, por Calvo, De la Torre, Roque Fernández (ex ministro de Economía), Pablo Guidotti (ex viceministro de Finanzas), Paulo Leme (ex Goldman Sachs Brasil) y Guillermo Perry (ex economista jefe para América latina del Banco Mundial).