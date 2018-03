Para Gils Carbó, el intento por desplazarla le generará al Gobierno un costo electoral

"Cuanto más me pegan, más me levantan". La reflexión, ante su círculo íntimo, corresponde a Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, en días en los que el Gobierno busca consenso en el Congreso para removerla de su cargo, y el presidente Mauricio Macri la cuestiona por estar "detrás de todas las causas en mi contra".

En Diputados, el oficialismo amenaza con mover los expedientes que llevan su nombre en la comisión de Juicio Político. Muy lejos de los dos tercios necesarios para iniciar el jury, Cambiemos se contenta por el momento con posicionarse para una guerra fría contra el kirchnerismo: si el PJ-FPV quiere avanzar con el jury contra el presidente Mauricio Macri, entonces el oficialismo lo hará con el de Gils Carbó. Ambos temas esperan agazapados en la comisión. En paralelo, se busca reflotar la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de sancionar una nueva ley "que haga menos imposible el juicio político" a la funcionaria, según detalló una de las figuras legislativas del macrismo en diálogo con El Cronista.

Gils Carbó no les ve sustento legislativo a las iniciativas de juicio político y para limitar su mandato que impulsan distintas vertientes de Cambiemos. Entiende que con ellas el oficialismo promueve un Ministerio Público Fiscal sin independencia, que avanzar les implicará un alto costo electoral y que ese contexto la favorece. Y cerca suyo advierten que en el caso de que sea apartada de su puesto, recurrirá a tribunales internacionales. "No va a renunciar de ninguna manera", aseguran.

También minimizan el impacto que puede tener la denuncia en su contra por presuntas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración, que tuvo un costo de $ 43 millones y a través de la que, supuestamente, Gils Carbó habría favorecido a su ex marido, que habría cobrado una comisión millonaria. "El valor comercial fue bajo, porque es patrimonio de la humanidad y no se puede reformar", detallan fuentes del MPF que, en tono de broma, descartan cualquier anomalía: "No existe ninguna mujer que ayude a su ex marido a cobrar semejante suma de dinero".