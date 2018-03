Para Faurie, diálogo por Malvinas "rinde frutos"

El canciller Jorge Faurie afirmó ayer que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas "no cambió", pero destacó que el diálogo que el Gobierno entabló con el Reino Unido comenzó a "rendir frutos", tras la visita de familiares de soldados caídos al cementerio de Darwin. "El reclamo de soberanía por Malvinas no cambió, pero el diálogo con Reino Unido rinde frutos", subrayó el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones a radio Led. El diplomático sostuvo el viaje de los familiares de soldados caídos a las Islas es "histórico" y lo describió como un "momento extraordinariamente conmovedor", porque "después de 36 años, los caídos ya no son más soldados solo conocidos por Dios".

"La idea es que dialogando enriquecemos una relación para que podamos tener otros resultados", sostuvo Faurie al referirse al vínculo bilateral con Gran Bretaña, que comenzó a descongelarse tras la llegada del presidente Mauricio Macri a la Casa Rosada.

Según señaló, la "disputa de soberanía" no se abandona y se tienen que "encontrar los canales por la vía diplomática y el diálogo creciente con el Reino Unido para encontrarle una solución". El canciller se expresó así luego de que un grupo de familiares de caídos viajaran a las Islas para finalizar el proceso de identificación de soldados sepultados en el cementerio de Darwin.