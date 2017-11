Para Dujovne, Ingresos Brutos “deja a la Argentina fuera de juego”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió que Ingresos Brutos “es un impuesto que deja a la Argentina fuera de juego”, y aseguró que ese tributo “no existe en ningún lugar del mundo”.



“Ingresos brutos es un impuesto que deja a la Argentina fuera de juego en términos de la competencia con otros países. No existe en ningún lugar del mundo”, enfatizó el ministro.



Y añadió: “no fuimos unos genios cuando creamos este impuesto porque nadie m s lo tiene y nadie m s lo tenía por lo malo que es”.



Además, comentó que ‘no me ha tocado estar con ningún gobernador que no reconozca que tenemos un problema con Ingresos Brutos y Sellos. La clave de este problema es que logremos tener un nivel de gasto publico m s bajo porque, si no tenemos un nivel de gasto público en relación al tamaño de nuestra economía más bajo, siempre vamos a estar jugando un juego de la silla, cambiando un impuesto por otro”.



Dujovne aseguró que “todos entienden la inviabilidad de la Argentina si no vamos a un esquema tributario más competitivo”, pero aclaró: “si voy muy r pido con la baja de impuestos, eso me puede llevar a una crisis macroeconómica”.



“La idea es que los que pagan, paguen menos y que incorporemos a mucha gente que ahora no estaba tributando”, subrayó.



Según el funcionario, “tenemos un nivel de gasto público en relación al tamaño de nuestra economía que consideramos excesivo”, y puntualizó que el tamaño del sector público “va a estar bajando del 43% al 41%” este año.



“Este camino gradual, con tantos objetivos a la vez, nunca se intentó en la Argentina”, resaltó Dujovne, en declaraciones a un canal La Nación+.



Con relación al sistema previsional, el jefe del Palacio de Hacienda cuestionó duramente al Gobierno anterior, por haber impulsado la movilidad jubilatoria.



“La fórmula que se diseñó en 2009 fue mal hecha, como casi todas las cosas que hacia el Gobierno precedente. Tenían un problema con la matemática los muchachos”, señaló.