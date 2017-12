Para DAIA: carta iraní prueba que "denuncia de Nisman tenía una solidez terrible”

Ariel Cohen Sabban, presidente de la DAIA, aseguró hoy que “Irán se burlaba de los argentinos”, y que sólo buscaba con la firma del Memorándum de Entendimiento que los señalados por la Justicia como “los máximos responsables” del atentado a la AMIA “no paguen por lo realizado”. Dijo que tras la difusión de la carta iraní, queda demostrado que la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman “tenía una solidez terrible”.

“Siempre manifestamos que Irán lo único que quería era que las alertas rojas no estén funcionando. Creo que esto ratifica lo que la gran mayoría de los argentinos pensaba, que Irán se burlaba de los argentinos, que no tenía ningún interés de colaborar con la Justicia y que su única intención era que los señalados como los máximos responsables no paguen por lo realizado”, afirmó Cohen Sabban, en diálogo con radio Continental.

El dirigente de la comunidad judía se refirió de ese modo una carta que el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, dirigió a su par argentino, Jorge Faurie, el 4 de noviembre pasado -incluida ahora, según fuentes judiciales, en el expediente que tramita en el juzgado encabezado por Claudio Bonadio- en la que señala que, tras la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en enero del 2013, ambas cancicllerías “solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa Amia”.

“Inmediatamente después de la firma del Memorándum, los entonces ministros de Exteriores de Irán y la Argentina, cumpliendo con el artículo 7 del mismo, remitieron una carta conjunta al Secretario General de Interpol, refiriéndose al acuerdo alcanzado entre los dos países para colaborar a nivel bilateral, solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA”, señala el texto.

“Ahora no lo dice sólo la DAIA; lo dice la Cancillería de Irán”, resaltó Cohen Sabban en la entrevista que concedió esta mañana.

En este sentido, entendió que, a la luz de esta nueva prueba, el fallo de Bonadio -que incluyó, entre otras medidas, el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien pidió el desafuero al Senado para proceder a su detención- “empieza a tener una arista diferente a lo que muchos pensaban”.

“No es una cuestión política; ahora estamos hablando de cosas concretas, no estamos hablando de revancha política”, remarcó Cohen Sabban, quien consideró que, ahora, con la difusión de esta misiva, queda demostrado que “la denuncia de Nisman tenía una solidez terrible”.

Tras esa afirmación, el titular de la DAIA insistió en señalar que el entonces fiscal Alberto Nisman “no se mató” sino que “a Nisman lo mataron”.

“A Nisman lo asesinaron y no por otra cosa que no sea el tema del atentado”, aseveró Cohen Sabban en referencia al ex titular de la UFI-Amia, quien fue hallado muerto de un disparo en su cabeza en el baño del departamento en el que vivía el 18 de enero del 2015, pocos días después de haber denunciado penalmente a la ex presidenta Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado.