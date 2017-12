Para Cristina Fernández, la ley jubilatoria es "un saqueo contra los que menos tienen"

Después de mantener por varios días un absoluto silencio, Cristina Fernández de Kirchner salió ayer a criticar la reforma previsional que aprobó el Congreso. "Es una muy mala noticia para nuestrxs jubiladxs y afecta en forma directa a 17 millones de argentinxs", escribió la actual senadora en su cuenta de Twitter. Además, la líder del kirchnerismo consideró que el cambio en la fórmula que calcula los haberes es "un saqueo contra los que menos tienen". Cristina Fernández citó la intervención del diputado Agustín Rossi para fustigar la reforma. La ex presidenta destacó las palabras de su ex ministro de Defensa, quien aseveró que "las 3 cosas que les pidió el Fondo están en este proyecto (en alusión al FMI): 1. modificar el índice de movilidad jubilatoria; 2. modificar la forma de cálculo del haber inicial de las jubilaciones; 3. aumentar la edad jubilatoria". La ex presidenta también se hizo eco de que la reforma le "saca" $100 mil millones a los jubilados. Las críticas de la actual senadora tensan la cuerda con el Gobierno, que considera al kirchnerismo como instigador de las protestas violentas que se vivieron el lunes alrededor del Congreso.