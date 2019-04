Para Cornejo, Macri fracasó "rotundamente" contra la inflación

El gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, criticó al Gobierno de Mauricio Macri al considerar que la política para controlar la inflación "ha fracasado rotundamente".

En el marco de la fiesta de la Ganadería de Las Heras, el gobernador cuyano sostuvo que "la pura política monetaria y fiscal para controlar la inflación ha fracasado absolutamente". "Todos los instrumentos monetarios y fiscales hay que tenerlos y es necesario no gastar más de lo que se ingresa, como hemos hecho en Mendoza, es necesario tener una economía más sana para que la gente pueda desarrollar sus tareas y proyectar sus inversiones. Esto es una condición sine qua non pero no suficiente porque no ha podido el gobierno nacional controlar la inflación. No me guardo palabras en este sentido", remarcó.

Cornejo, en declaraciones publicadas por el portal de Diario Uno, advirtió que "para controlarla (a la inflación) se requieren otros instrumentos que el Gobierno no ha querido implementar y que parece que ya es imprescindible hacerlo". En ese sentido, consideró que hay que "controlar los precios vía acuerdo de precios y no control ni congelamiento, sino acuerdo de precios con los formadores de precios". Para fundamentar su opinión indicó que "en artículos de limpieza en la Argentina hay dos grandes empresas, sólo dos, en alimentos hay dos o tres grandes

empresas que producen fideos, leche y los artículos de la canasta familiar básico".

"Creemos que hay una necesidad de acuerdo de precios en esas dos o tres cabezas y que el Gobierno tiene que tener instrumentos legales para sancionar al que tiene posición abusiva de mercado",

agregó.

Cornejo señaló que su gestión propuso ese tipo de medidas al Gobierno nacional junto con otras administraciones de Cambiemos. "Esas son las medidas que hay que tomar y se lo hemos propuesto al presidente, las hemos elaborado y coordinado un trabajo técnico de Lisandro Nieri (Ministro de Gobierno) pero también lo hemos consultado con otras provincias, han participado María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larretta y le hemos hecho un conjunto de propuestas al Presidente que veo que han sido receptivas", explicó.