Para Carrió lo que están esperando las inversiones "es saber si gana Macri o Cristina"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que "lo que está esperando la inversión para venir a la Argentina es saber si gana (Mauricio) Macri o Cristina (Kirchner)" en las próximas elecciones, es decir "si somos (Nicolás) Maduro o si vamos a esta concepción republicana".

En una entrevista que publica hoy el diario La Nación, la diputada y socia fundadora de Cambiemos elogió además la extinción de dominio que el Gobierno puso en funcionamiento mediante un DNU.

"Se corregirá si hay errores, pero la ley que viene del Senado es una vergüenza", apuntó contra la norma aprobada por la Cámara alta, y que había modificado por completo la iniciativa que llegó desde Diputados.

Sobre la economía, consideró que "las Lebac fueron un error" y que "esta crisis la tendríamos que haber tenido antes, para sanear más la economía". Pero consideró que "aun con recesión tenemos una mejora decisiva en la balanza comercial" y que ahora "el gran desafío es bajar la inflación".

Mirá también Argentina pidió en la ONU "no ser indiferentes a la situación en Venezuela" Los expresó el embajador Martín García Moritán en su intervención ante el Consejo de Seguridad, en la que ratificó el apoyo del país al presidente encargado Juan Guaidó y advirtió que Nicolás Maduro no tiene "disposición real al diálogo",

Para Carrió, sin embargo, "lo que está esperando la inversión para venir a la Argentina es saber si gana Macri o Cristina. Es decir, si somos Maduro o si vamos a esta concepción republicana", antes de decidir si invertirá en el país a futuro.

También en clave económica, opinó que "hay que bajar impuestos y simplificar impuestos, pero ahora las que tienen superávit son las provincias. Porque un gran logro de este gobierno es que volvió el federalismo".

"Este va a ser el primer gobierno no peronista que gobierna en minoría y termina el mandato en paz", recordó por otra parte. También habló sobre la crisis cambiaria del año pasado, donde señaló que estuvo "junto al Presidente" y se refirió a su relación con él.

"La gente cree que yo me peleo con el Presidente. No, yo garantizo la institucionalidad", aseguró. Sobre la reunión que tuvo la semana última con el mandatario, Carrió se reservó el contenido, pero contó: "Las reuniones con él son muy divertidas. Él me reta, yo lo reto".

También tuvo definiciones sobre este año y su futuro político: "Me voy a dedicar de lleno a la campaña para la reelección de Mauricio. No voy a postularme más". En este sentido consideró que "hay una gran oportunidad de que la Argentina tenga un liderazgo republicano, de centro moderado, tolerante y humanista. La pelea hoy es humanismo versus fascismo", consideró Carrió sobre la contienda electoral de octubre.