Para Cabrera, Macri les habló a los empresarios "con el bolsillo" y no "con el corazón"

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, destacó hoy el encuentro mantenido ayer por el presidente Mauricio Macri con cien grandes empresarios en la residencia de Olivos, y subrayó que la intención del jefe de Estrado "no fue hablarles con el corazón, sino con el bolsillo".

"Fue a plantearles la oportunidad histórica que tienen de invertir, en un escenario de cambio de régimen económico de la Argentina, en el que están dadas las condiciones para que esto tenga éxito", afirmó el funcionario nacional en declaraciones formuladas a radio Mitre.

Precisó que "lo que hizo Mauricio fue hacer un recuento de la situación actual", y subrayó que "cabía convocar a los empresarios más importantes del país".

"Nos pareció pertinente que Mauricio se comunicara con un pedazo de nuestro sistema productivo que son los empresarios y hablara de lo que se espera de ellos", señaló el ministro, quien puntualizó que "fue una buena charla, una buena exposición de la situación".

En ese marco y recordando la frase del ex ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, señaló: "No fue a hablarles con el corazón, fue a hablarles con el bolsillo", Pugliese, titular del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Raúl Alfonsín, popularizó en 1989 la frase: "Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo?", en medio de una gran crisis financiera, luego de un discurso donde intentó frenar una corrida bancaria.

Cabrera sostuvo además que "con la salida del default, están dadas las condiciones para que en la segunda mitad del año derrotemos la inflación y tengamos un plan financiero sólido".