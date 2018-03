Para Cabandié, la citación a Cristina es "un ensañamiento de Bonadio" en una causa "tirada de los pelos"

El diputado nacional Juan Cabandié (FPV) sostuvo hoy que la causa por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro por la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá declarar mañana ante el juez Claudio Bonadio está "tirada de los pelos" y consideró a la citación como "un ensañamiento" del magistrado.

"La causa en la que Bonadio cita a Cristina es tirada de los pelos", dijo el dirigente de La Cámpora en declaraciones a radio Nacional, y agregó que "involucrar a Cristina cuando no estaba en la denuncia penal, es un ensañamiento contra la ex presidenta, y contra nuestro proyecto político".

Convocamos a "los que piensan que es un avasallamiento de la justicia contra Cristina", señaló el legislador sobre la marcha de mañana a Comodoro Py para "hacer el aguante" a la ex mandataria, quien anoche arribó a Buenos Aires desde la provincia de Santa Cruz.

Consultado sobre la supuesta preocupación de la Casa Rosada por la manifestación de mañana en los tribunales de Retiro, Cabandié apuntó que "hay algo que no contempla el gobierno: la gente en la calle".

Por último, el diputado no confirmó si la movilización de mañana comprenderá un discurso de la ex presidenta."No sé si es el ámbito mañana para que ella hable", evaluó.