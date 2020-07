Para Boggiano, "se acerca el momento de vender dólares y pasarse a pesos"

En una semana turbulenta para el dólar blue, el economista Miguel Boggiano pronosticó un desplome del dólar "contado con liqui" en caso de que el Gobierno alcance un acuerdo exitoso de la reestructuración de la deuda soberana por unos u$s 65.000 millones.

"Me parece que se acerca el momento de vender dólares y pasarse a pesos. Si Argentina acuerda, se va a desplomar el Contado con Liquidación", dijo Boggiano en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que aclaró: "No me hackearon la cuenta".

En las “cuevas” financieras del centro porteño, el precio del billete estadounidense escaló 2,2% y acumuló un alza del 6,9% en la semana, por lo que cerró en 139 pesos, tras tocar al mediodía los 140. Desde que arrancó el año, el blue acumula un alza del 80,5% y en los últimos doce meses, nada menos que del 208%. El 24 de julio de 2019 había cerrado en 44,60 pesos. A medida que el cepo fue creciendo para el acceso legal, se fue disparó en el mercado negro.

Mientras que los inversores aguardan con cierto optimismo novedades sobre las negociaciones, Boggiano estima que el precio del CCL estaría más cerca de su piso, que de su techo, en caso de una resolución favorable con el canje de deuda. Argentina, que extendió hasta el 4 de agosto el plazo para llegar a un acuerdo, podría ceder terreno a los acreedores en cuanto a aspectos legales claves para llegar a un acuerdo, dijeron esta semana fuentes oficiales a Ámbito.