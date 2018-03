Para Blejer, Scioli hubiese hecho cosas parecidas a Macri

El ex presidente del Banco Central (BCRA), Mario Blejer, remarcó que "no hubiese hecho cosas tan distintas al macrismo en materia económica" Daniel Scioli, ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria, si llegaba a la Casa Rosada.

Blejer, economista al que Scioli quería como embajador en el Reino Unido, repasó que el ex gobernador bonaerense también tenía en su programa económico quitar el cepo al dólar, atraer inversiones y negociar con los fondos buitre. En medio de la controversia por la ola de despidos en el sector público, el economista advirtió que la Argentina tiene "una cantidad impresionante de empleo" en el Estado, pero consideró que "no alcanza" con reducirlo para achicar el déficit fiscal.