Para Aníbal Fernández “Randazzo no le puede ganar la interna a Cristina”

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández cargó hoy contra el exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, a raíz de su posible candidatura a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, y al respecto opinó que “no le puede ganar la interna” a la expresidenta Cristina Kirchner, quien también podría competir por ese lugar por el peronismo.

“Nadie puede vencer a Cristina. Randazzo no le puede ganar la interna a Cristina”, señaló en declaraciones a América 24.

El excandidato a gobernador del Frente para la Victoria opinó que la exjefa de Estado es “el único líder intacto en el país”, y la dirigente que “mejor visión tiene” sobre la realidad.

“A la que más le pegan es a Cristina porque es la que mejor visión tiene. El segundo soy yo”, analizó Fernández, al ser consultado por las causas de corrupción que implican a los principales funcionarios del gobierno kirchenrista.

El exministro negó las acusaciones en su contra por corrupción, dijo que no está “salvado” económicamente y que en la actualidad vive de los ingresos que genera a partir de su actividad como abogado.

“Nunca hice nada, no tengo sociedades, no tengo negocios”, explicó Fernández, que reconoció que el escándalo de los bolsos con ciomas del exsecretario de Obras Públicas José López, puso un manto de sospecha sobre los dirigentes que participaron del gobierno del Frente para la Victoria.

“Cuando aparece lo de López a todos nos salpica esa mierda. Pero después tenés que darlo vuelta. Eso no es plata robada, es plata de coima. No se le robó al Estado. No estoy minimizando el delito pero no hay forma de que se le pueda robar al Estado”, sostuvo.