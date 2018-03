Para Amadeo la inflación bajará pero Solá advirtió sobre la caída del consumo

Para el diputado nacional por Unión PRO Eduardo Amadeo, "a partir de mayo y junio va a bajar la inflación, en junio vamos a ver una baja de la inflación hasta terminar diciembre en un punto" mientras que para el diputado por UNA Felipe Solá "la demanda ha caído y los costos han subido, con más o menos margen –depende de lo pícaros que sean– cuando Macri dice que drásticamente bajará la inflación está diciendo que drásticamente vamos a hacer las cosas". El ex gobernador bonaerense agregó que "siempre se puede bajar la inflación así, el tema es qué costo humano tiene".

A horas de que el Presidente Mauricio Macri recibiera en Olivos a un centenar de empresarios para pedirles colaboración y frenar el alza de precios, Amadeo consideró que aunque "ha sido impactante el entusiasmo de los mercados" por la acuerdo con los holdouts, "estamos en un momento crítico por la cuestión de precios aunque creo que la inflación está tendiendo a disminuir, el mensaje de Macri es suave en las formas pero claramente marca una decisión, tiene la oficina de Defensa del Consumidor y varias oficinas que va a usar en caso de que este mensaje no se haya oído".

Para Solá en cambio, "tiene que convocar al Consejo Económico Social, lo antes posible, desatar las paritarias y que se vislumbre cómo va a ser el año". Además, evaluó que "si no baja la inflación va a bajar el consumo y ahí va a bajar la inflación a un punto". Poco optimista, advirtió que no cree que vayan a bajar los precios.

Por otra parte, al hablar sobre los despidos, el diputado Amadeo reconoció que hubo un impacto en la construcción, "por el no pago que venía de septiembre", pero minimizó los efectos en general.

Ayer Cristina Fernández estuvo reunida con más de 50 intendentes y Solá, como peronista, indicó que le preocupa "que exista un juez (por Bonadio) que con una causa no judiciable la cite y le dé la oportunidad de un regreso muy fuerte, semitriunfal y con ocasión para burlarse de la Justicia y de mostrar que el poder que vale no es tanto la ley como la calle". El diputado massista apuntó muy duro al macrismo y a la falta de control. Indicó que el acto contó "con la licencia de la Policía Federal que la Ciudad la tiene al pedo (dixit), me parece que tienen miedo del protocolo que hicieron y no lo usan, es una imagen de despoder".

De todos modos, con críticas a la defensa que hizo la ex Presidenta, apuntó que "ella es excelente oradora y Macri se la ha dejado picando para que ella diga lo que quiera, no auguro una vuelta triunfal en términos de votos, simplemente creo que es una persona importantes y que lo más difícil de la Justicia no le ha llegado todavía".

En coincidencia Amadeo señaló que "esta historia recién empieza, Echegaray, Báez, De Vido, la imagen de Cristina y su equipo va a sufrir un desgaste espantoso, Cristina va a estar mucho más ocupada en no ir presa que en hacer política".

Sobre el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, Solá explicó que "tenemos que preocuparnos y mucho" porque Brasil es un país hermano y socio de Argentina. "Vamos a una situación endeble, deTemer (vicepresidente de Brasil), porque no solamente es un traicionero sino que además no tiene ningún tipo de prestigio para manejar la economía y ese país".