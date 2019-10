Para Álvarez Agis, el Gobierno todavía podría endurecer aún más el cepo cambiario

En medio de las versiones que pronostican un endurecimiento del cepo cambiario por parte del presidente Mauricio Macri antes de concluir su mandato, el ex vice ministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis sostuvo que “una modificación de este tema es un poco de manual, mientras siga habiendo drenaje de reservas del Banco Central".

El economista, que confirmó que si bien en las próximas horas estará viajando a Estados Unidos, a la tradicional reunión anual del FMI en Washington, no lo hace como representante del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, como había circulado por esto días.

“Me invitaron desde el FMI para dar una conferencia, pero no hablamos en nombre de Alberto Fernández. Me generaría múltiples problemas”, detalló Álavarez Agis. Al tiempo que planteó que Macri es quién gobernará hasta el 1º de octubre, por lo que “lo único que podemos hacer los economistas es dar nuestra opinión. Hay mucha especulación”.

Según opinó el economista, “la corrida hoy está mucho más controlada por el control de capitales aplicado después de las PASO, que al 98% de la gente no le afecta”. Y aclaró que ahora “no hay corrida, sino un drenaje de reservas diario, que hoy no es peligroso”.

En esa línea, planteó que “la incertidumbre va a seguir, porque es claro que las chances no le juegan a favor a Macri”.

Al hacer referencia al drenaje que continúa de reservas del Banco Central, Agis alertó esta mañana en diálogo con radio La Red que "si persiste hasta el 10 de diciembre, el BCRA va a llegar debilitado. La situación no deja de ser gravísima”.

“La diferencia con el 2001 es que tenemos una tasa de inflación altísima: en el podio de los estándares internacionales”, agregó.

Al ser consultado sobre las versiones sobre que después del 27 de octubre el Gobierno reforzaría duramente el cepo cambiario y si hay temor en los mercados de lo que pueda pasar el día después de la elecciones generales, Álvarez Agis detalló: “No veo que haya temor en el mercado financiero porque este control de capitales era el más esperado de la historia, lo que sorprendió lo mucho que tardó Cambiemos en implementarlo. Y una modificación de este tema es un poco de manual. Cuando uno un control de capitales es para no perder reservas. Este control de capitales que tenemos ahora no es el mismo que tuvimos a penas se anunció, hubo algunos ajustes de tuerca porque el drenaje seguía siendo importante. Mientras siga habiendo el drenaje las posibilidades de que eso se modifique están, si es antes o después de las elecciones va a ser por una decisión estrictamente política y no tanto económica”.

Al finalizar planteó que hace tres meses, la duda del mercado era la voluntad de Alberto Fernández de pagar la deuda. Se creía que iban a ir al default porque tenían ganas. Hoy la situación es distinta”.

“El miedo del mercado tiene que ver con el FMI, no con la voluntad de pago de Alberto Fernández”, concluyó.