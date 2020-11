Pandemia, inflación y dólar: Juan Carlos De Pablo y su duro análisis sobre el 2020

El economista Juan Carlos De Pablo hizo un balance del 2020 de la Argentina en el marco de un extenso Webinar, del que participó El Cronista. La pandemia, inflación y el dólar fueron los tópicos principales sobre los cuales el especialista se explayó el último jueves en un webinar organizado por la empresa Planexware.

En primer lugar, el analista económico expuso la situación actual del coronavirus en el país. "Los números totales de Argentina siguen siendo preocupantes", alertó, al tiempo que sostuvo: "estamos muy atentos a lo que está pasando hoy en EE.UU. y en Europa porque hay una estacionalidad en este Covid-19".

Con respecto a las vacunas, comentó que hay ciertos procedimientos para probarlas que se han acelerado, pero advirtió que "no se puede hacer cualquier cosa". Según sus predicciones, de todas las vacunas que están siendo tratadas, acá llegarán solamente "dos o tres".

Cuestiones sensibles

"Tenemos el Covid-19, el hartazgo y al Presidente", lanzó De Pablo sobre la coyuntura que atraviesa el país. "Argentina es un país presidencialista y personalista. El Presidente de la Nación es muy importante. Ahora, ¿qué es importante? ¿Las palabras de Alberto Fernández? ¡No! Es una máquina de decir huevadas, cero, no le creemos nada", apuntó.

Y en ese sentido, se preguntó "cómo Alberto no tiene un amigo que le diga que no hable de devaluación. Los periodistas lo grabaron. En cuanto devalúen, te lo van a pasar. Las palabras no tienen importancia, pero sí el plano de las decisiones".

Sobre este último punto, recordó que el miércoles pasado hubo un cambio de funcionarios (por la renuncia de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa). "¿Qué lleva a un presidente a cambiar parte de un gabinete?", preguntó de forma retórica. Y rápidamente completó: "Decisiones costosas que se postergan hasta que alguien dice: ‘pará, porque nos vamos a la mierda en serio o porque vamos a perder las próximas elecciones’".

En lo que respecta a la inflación, De Pablo precisó que "en nueve meses, el gasto público aumentó 70% y los ingresos públicos 22%. No tenemos reservas, hay que emitir. Yo le digo al Gobierno, tenés razón, tenés que emitir. Ahora bien, no hay buenas y malas emisiones... hay emisiones. La cuestión es qué va a hacer la gente con esa plata. Es transitorio, a medida que pasa el tiempo todo eso se vuelca en términos de la inflación", resaltó.

Sobre el nivel de actividad de este año, sostuvo que el peor mes del 2020 fue abril. En tanto que el punto de inflexión fue a partir de mayo, en el marco de la flexibilización de la cuarentena, con una recuperación "muy significativa".

Enfático, rechazó las versiones que aseguran que todo empeora día a día y señaló: "no es cierto que estamos cada vez peor". Asimismo añadió: "¿querés decir que estamos llenos de problemas, tenés razón. ¿Querés decir que cada vez que habla (Martín) Guzmán te agarrás la cabeza? Tenés razón. Pero hay una cosa elemental que es que la vida sigue".

"Este Gobierno sigue teniendo un enfoque administrativo del sistema del sector externo -disparó-. Declama que quiere aumentar las exportaciones y hace todo lo posible para que la gente no aumente las exportaciones". Y del mismo modo, indicó: "Si no tenés reservas, no te podés endeudar, vas del lado de las exportaciones".

Dólar

"Yo dije, a lo largo de los últimos meses, yo no puedo entender cómo un gobierno que tiene este enfoque referido al sector externo, sigue vendiendo u$s 200 a 4 millones de argentinos comprometiendo más de la mitad del superávit comercial", manifestó. Y luego agregó: "La tragedia es que si vos seguís vendiendo por ese canal, aunque menos, (después) no le podés vender dólares oficiales a una empresa para que compre insumos importados".

Hace dos semanas el blue había llegado a $ 195 y de repente cayó a $ 149, detalló, a la vez que subrayó: "Me llaman los periodistas y me dicen por qué bajó o subió el dólar. Oferta y demanda". Sin embargo, según su opinión, la pregunta debería ser "qué hay detrás de la oferta y demanda, en el sentido de si esto es transitorio o permanente".

La razón por la cual el tipo de cambio bajó, según explicó, fue porque hubo llamados telefónicos intimidatorios, la gendarmería en la puerta de las cueva, amigos del Gobierno que vendieron dólares, ofertas de bonos que prometen pagar unas tasas impagables. Y en esa línea, aseveró: "Esto es transitorio. Si se toman medidas transitorias el resultado es transitorio y no permanente".

Deuda argentina

Al pronunciarse sobre la deuda de la Argentina con el FMI, el economista sintetizó: "El tema de la deuda es muy sencillo: mientras no le pidamos plata al FMI, lo tenemos agarrado. Y vos leés en los diarios que nos va a prestar plata para que les paguemos a ellos".

"Le voy a pagar con plata que me dan ellos", sostuvo entre una mezcla de risas e indignación. "Sigo insistiendo: el verdadero exigente que tiene el equipo económico no son ni los bonistas, ni el FMI, somos los argentinos. Nosotros somos mucho más exigentes, ¿porque somos más inteligentes? No. Porque tenemos la sensibilidad propia de haber vivido acá", remarcó.

De acuerdo con su definición, "la confianza es que una persona agarre un pedacito de los dólares que tiene y los convierta en pesos y haga un plazo fijo en el banco de la esquina".

Finalmente, con respecto a cómo evolucionará el país, De Pablo resaltó que "La lógica de la emergencia no es la lógica de la nueva normalidad. Lo que estamos dispuestos a hacer en condiciones extraordinarias no es la nueva normalidad", reiteró. Sin embargo, aclaró que "Hay cosas que llegaron para quedarse".

