Panamá Papers: revelan documentos sobre operaciones offshore de líderes mundiales

Otra gigantesca filtración de datos secretos dejó al descubierto los nombres de miles de poderosos -incluidos líderes mundiales como el presidente de Rusia Vladimir Putin o el del propio Mauricio Macri, de deportistas como Lionel Messi y Michel Platini o el cineasta Pedro Almodóvar- en las operaciones que la empresa panameña Mossack Fonseca realizaba como administradora de empresas radicadas en paraísos fiscales.

La investigación Panamá Papers fue impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. En la Argentina, colaboraron el diario La Nación y Canal 13, que hoy difundieron los primeros datos en coincidencia con otros medios de decenas de países.

En total, se filtraron más de 11 millones de documentos sobre operaciones a lo largo de varios años. Hay más de 500 argentinos, de los que 28 son considerados “clientes VIP” de Mossack Fonseca.

Tal como señalan los medios que realizaron la investigación, una sociedad en un paraíso fiscal no constituye ningún delito per se. El delito, en todo caso, puede estar vinculado, si es que se prueba que esa sociedad fue creada para blanquear activos o evadir impuestos, entre otras cosas.

El presidente Macri aparece en el listado junto a su padre Franco y su hermano Mariano como directivo de Fleg Trading, una sociedad de las islas Bahamas registrada en 1998 como “una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil”, apunta La Nación. La firma funcionó hasta 2009, aunque los documentos no dejan en claro si el entonces jefe de Gobierno porteño seguía vinculado a la sociedad. Voceros del hoy Presidente aseguraron que su actuación fue ocasional. Y que como no fue accionista, no estaba obligado a declararla en su declaración jurada.

El nombre político que más ruido generó en el mundo con la megafiltración fue el de Putin. Según el británico The Guardian, hay cuentas por hasta dos mil millones de dólares ligadas al círculo íntimo del mandatario ruso y las mismas llevan indefectiblemente hacia su propia fortuna.

Otro dirigente argentino que aparece mencionado es el ex ministro de Hacienda porteño y hoy intendente de Lanús Néstor Grindetti. En 2010, Mossack Fonseca intercedió para otorgarle un "poder especial" para manejar Mercier International y administrar una cuenta en el banco suizo Clariden Leu AG que se extendió hasta 2013. “Cerca del intendente –apunta La Nación- admitieron que recibió el poder de Mercier para realizar inversiones financieras e inmobiliarias que nunca se concretaron y sostuvieron que no recordó haber recibido el poder para manejar la cuenta bancaria de Suiza”.

El exsecretario privado del expresidentes Néstor Kirchner Daniel Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, fueron accionistas de Gold Black Limited desde 2015, una firma de las Islas Vírgenes Británicas a las que estaban vinculados desde 2013 (entonces Muñoz ya no era funcionario).

Pero no sólo hay nombres argentinos ligados a la política: Lionel Messi tuvo varias sociedades en paraísos fiscales y, de hecho, el fisco español lo acusó de intentar evadir millones de euros. Mossack Fonseca administraba la firma panameña Mega Star Enterprises, en la que el crack del Barcelona es socio con su padre, Jorge Messi.