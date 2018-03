Panama Papers: ¿qué es una empresa offshore?

A partir de la investigación Panama Papers difundida ayer, que dio a conocer el nombre de cientos de políticos, deportistas y personalidades mundiales con sociedades constituidas en paraísos fiscales, el mundo entero está hablando de las firmas offshore.

En términos legales, estas sociedades son empresas que están constituidas fuera de su país de residencia y registradas en “paraísos fiscales”, donde no realizan ninguna actividad económica o comercial.

Muchas empresas eligen registrarse en los países denominados paraísos fiscales, donde la tributación es de 0%, para recibir grandes ventajas impositivas, confidencialidad y seguridad, lo que no tienen en sus países de origen.

En este sentido, los paraísos fiscales ofrecen regulaciones legales y fiscales muy beneficiosas para la constitución de este tipo de empresas. Asimismo, tampoco exigen la presentación de cuentas anuales, por lo que una empresas offshore no tendría gastos de contabilidad ni de auditoría.

De acuerdo con la organización Inspiraction, las firmas offshore no preguntan la nacionalidad de los accionistas ni de los directores, no pagan IVA y no tienen ningún registro público de datos personales ni nombres de accionistas o propietarios. Además, su constitución es simple, rápida y barata.

En la mayoría de las jurisdicciones, una sociedad de este tipo puede ser armada en menos de 48 horas y con un mínimo de documentación. De hecho, cualquier persona o entidad puede poseer una sociedad offshore.

Sin embargo, según muestran “los Papeles de Panamá”, es muy complejo hacerlo sin un buen intermediario, quien generalmente es un experto fiscal. Esta es una pieza clave dentro del proceso y es un rol que cumplen los despachos de abogados.

Aún así, su constitución no es ilegal: esto depende de su uso, ya que muchas veces son utilizadas para ocultar el patrimonio o el dinero proveniente de actividades ilícitas.

De acuerdo con el periódico El Confidencial, entre los nombres que figuran en la investigación aparecen 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine.