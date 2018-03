Panama Papers: qué declaró el periodista Alconada en la causa por la offshore de Macri

Esta mañana empezaron a declarar en tribunales testigos y especialistas en torno a la causa en la que se investiga si el presidente Mauricio Macri cometió o no una omisión maliciosa al no informar en su Declaración Jurada, mientras era diputado y luego jefe de Gobierno, de su participación como director y vicepresidente de la empresa Fleg Trading, una offshore propiedad, supuestamente, de su padre Franco Macri.

El primero en declarar ante el juez Sebastián Casanello fue el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, uno de los protagonistas de la investigación en torno a la megafiltración de datos conocida como Panama Papers, que reveló los vínculos de numerosos dirigentes políticos, empresarios y deportistas de gran parte del mundo con empresas offshore radicadas en paraísos fiscales y gestionadas por la firma panameña Mossack-Fonseca.

Según dijo el propio Alconada, le entregó a la Justicia 10 documentos ligados a la investigación, confirmó ante el juez que en la misma no aparecen cuentas bancarias vinculadas y, cuando le preguntaron por Kagemusha (otra offshore en la que figura Macri), aclaró que la misma no surgía de los datos que analizaron en los Panama Papers (una investigación en la que colaboraron equipos de periodistas de varias partes del mundo).

A través de su cuenta de Twitter, el periodista reveló además que cuando le preguntaron si había otras sociedades ligadas al presidente contestó que hay una llamada “Macri Group” pero de la cual no hay datos que lo vinculen al mandatario, aunque de todos modos evluaó que lo mejor era que esa información estuviera en la Justicia.

Con respecto a este punto, y también a través de Twitter, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández mostró una supuesta copia de la declaración en la que figura la mención a “Macri Group” pero no hay aclaración sobre si hay o no datos que la vinculen al mandatario.

Por último, Alconada contó que, ante una pregunta, también respondió que no había información de que Fleg Trading hubiera operado en Brasil. Esto, a raíz de que cuando trascendió la información, el Gobierno argumentó que Macri no tenía obligación de declarar su vínculo con Fleg trading porque no era accionista ni había cobrado sueldos ni honorarios y aseguraron que se trataba de una empresa creada y declarada por el padre del mandatario para realizar un negocio en Brasil que, aparentemente, nunca se concretó.