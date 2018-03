Tras la imputación por Panamá Papers, Macri apuró una serie de gestos para dar señales de transparencia

El presidente Mauricio Macri volvió a referirse esta tarde al escándalo que lo involucra, junto a otros líderes mundiales y famosos, en la creación de empresas off shore en paraísos fiscales, tras las revelaciones que surgieron de la investigación global que se conoció como Panamá Papers.

En un acto en Casa Rosada, el Presidente intentó generar un golpe de efecto desde varios ángulos. Por un lado, insistió en su inocencia con el argumento de que no había omitido datos en su declaración jurada y que la empresa con la que aparece vinculado jamás le generó ganancias que tuviera que declarar y por el otro anunció que se presentará en la Justicia Civil para pedir lo que se denomina una “declaración de certeza”, en la que el juez verifica si el que la reclama ha dicho la verdad, en este caso para buscar que un magistrado determine que no hubo una “omisión maliciosa” en sus declaraciones juradas.

“Estoy muy tranquilo, cumplí con la ley y no tengo nada que ocultar”, dijo el jefe de Estado en el inicio comienzo de su discurso y anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de “acceso a la información pública”. La norma -contó el Presidente- permitirá a cualquier persona solicitar datos, documentos y registros oficiales que el funcionario correspondiente deberá contestar en un plazo no mayor a 15 días so pena de ser sancionado.

Macri se comprometió, como ya lo había hecho antes de asumir, a poner la administración de todos sus bienes bajo el control de un “fideicomiso ciego”, que estará integrado por “personas independientes”, sin “relación conmigo”, mientras dure su mandato como presidente.

“Lo hago justamente porque no quiero que exista ninguna duda en nuestra relación de que yo estoy acá para intentar ayudarte y que esa es la manera que yo me desligue de lo que tiene que ver conmigo y que otro lo administre”, apuntó. “Ningún presidente lo hizo antes. Lo hago para demostrar que no somos todos iguales y que nuestra vocación es trabajar desde este gobierno para que los argentinos estén mejor”, enfatizó.

Anticipó, además, que con la ley de acceso a la información pública y otras iniciativas, impulsará la creación de un organismo nacional, con participación de las provincias y municipios, en la búsqueda de avanzar en lo que se denomina “gobierno abierto”.

Hoy el Gobierno publicó en el Boletín Oficial que implementará el sistema de Gestión Documental Electrónica -GDE- con el objetivo de acelerar los trámites, aumentar la transparencia, facilitar el acceso a la información, posibilitar la integración e interoperabilidad de los sistemas de información y dotar a los organismos de una herramienta moderna para elevar la calidad de la gestión.

“El GDE es un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional y actuará como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos. El GDE reemplazará al ComDoc u otros sistemas de gestión documental en uso, debido a que ninguno de ellos es totalmente electrónico sino que mantienen el expediente en papel en forma simultánea”, señala el comunicado.

El Presidente realizó todos estos anuncios el mismo día en que el fiscal Federico Delgado lo imputó por el caso de los Panamá Papers. Delgado requirió hoy que se investigue si el jefe de Estado “omitió maliciosamente” declarar su participación como director en la sociedad Fleg Trading SA, dato que fue difundido por la filtración de documentos de un estudio de abogados de Panamá.

En el breve acto en el que dio a conocer estas iniciativas, Macri dijo que estaba “a disposición” de cualquier juez que lo requiere para aclarar sobre su papel dentro de la empresa offshore de su padre Franco, en la que él figuraba como director.